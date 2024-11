Paura per Laura Pausini durante il concerto, la cantante è stata vittima di un piccolo incidente. Ieri sera, 28 novembre, è andato in scena uno spettacolo stellare, il sesto al Forum di Assago nel 2024 (e sesto sold out). “Questo non è un concerto, è uno spettacolo”, ha detto l’artista in apertura di una grande serata, lunga 3 ore, convocata per celebrare 31 anni di carriera ricchissimi di emozioni.

“Canto e scrivo canzoni che parlano di me, fin da quel famoso Marco”, ha aggiunto Laura che, con il solito magnetismo, ha mandato in delirio il pubblico. Voce top e una scaletta che, in musica, ha raccontato la vita e idealmente quella di tutti. Sono bastate poche canzoni per mandare in delirio il Forum; delirio che poi si è spostato sui social.





Laura Pausini cade dal palco durante il concerto

Dove si legge: “Laura Pausini in 3 ore di concerto praticamente perfetto, nonostante un’influenza ancora non smaltita. Crea un momento iconico contro la violenza sulle donne, si commuove e affronta di petto il caso Turetta. E sul web si parla della sua caduta. Noi, chiaramente, non stiamo bene”.

E ancora: “Comunque Laura Pausini ha fatto 4 ore di concerto, una cosa strepitosa, mi sono rivissuto l’infanzia, bellissimo Niente video perché mi sento io che canto in sottofondo ed è poco carina”. E neppure una caduta ha fermato la cantante, che ha confermato di essere una vera forza della natura.

Cosa è successo? Durante il concerto è inciampata e caduta dalle scale. In sala è sceso all’istante il gelo. La dinamica, infatti, ha fatto credere che si potesse essere fatta male sul serio. Nonostante l’accaduto e sicuramente il dolore che avrà provato nella botta, la cantante ha continuato la sua esibizione quasi come se niente fosse. Il segreto? Il suo pubblico…