Lutto nella musica per la scomparsa del cantante e compositore. Il giovane, che conta circa 127mila followers sul social network, aveva vent’anni ed è annegato martedì pomeriggio in una diga ad Americana. Secondo la polizia al momento dell’incidente stava registrando contenuti per i suoi social network. Dopo la sua morte, tantissime persone hanno scritto tributi nelle storie di Instagram e hanno commentato le foto dell’artista con messaggi che lo ricordavano.

I video pubblicati sui social media mostrano il cantante funk MC Dieguin Md pochi istanti prima di annegare. Secondo il rapporto della polizia, un testimone ha detto che il cantante era all’interno della diga quando si è preoccupato perché il giovane sembrava in difficoltà, così si è gettato ma non è riuscito a tirarlo fuori dall’acqua.





MC Dieguin MD, cantante annegato mentre registrava per i social media

La tragedia è avvenuta in Brasile, dove una star dei social network ha perso la vita mentre stava girando un contenuto estremo per i suoi fan. Diego Kaua Oliveira Santos, conosciuto artisticamente come Mc Dieguin Md, è tragicamente annegato compiendo un’acrobazia dal vivo per i suoi 128 milla follower su Instagram in un lago dei pressi di Americana, nel comune di San Paolo.

Ha condiviso con gli amici i post promettendo che avrebbero fatto un “live” subito dopo. Ore dopo, dopo la morte di MC Dieguin, suo fratello ha pubblicato un post in cui raccontava l’incidente e ringraziava i suoi fan per il loro supporto.

“Buonasera a tutti voi che eravate tifosi di Diego, siete tifosi di Diego, parla suo fratello. Oggi abbiamo ricevuto la triste notizia, che si è tuffato nel fiume e non è più tornato. Dopo due ore, un’ora , hanno trovato il corpo… mio fratello è morto, ho il suo cellulare. Volevo ringraziarti moltissimo per il supporto che gli hai sempre dato come lui, cercare il successo, non scoraggiarmi, perseguire il mio sogno. Mio fratello mi ha sostenuto moltissimo in questa vita, e sono sicura che sia a buon punto”, ha scritto il fratello.