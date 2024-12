Lutto nel mondo della musica per la scomparsa della moglie del celebre cantante i musicista italiano, morto nel marzo 2021 a causa di complicazioni legate al Covid. La donna è deceduta all’età di 86 anni. Da tempo era ricoverata in una clinica, è morta nella mattinata di mercoledì 4 dicembre e l’annuncio è stato dato dalla famiglia, erede dell’arte musicale dell’artista che ha accompagnato diverse generazioni.

“Mia mamma è sempre stata il punto di riferimento, il legame che teneva unita la nostra famiglia, anche nei momenti più difficili”, ha detto il figlio Mirko. La sua storia con l’artista iniziò in Puglia, dove entrambi lavoravano come insegnanti di scuola elementare. Fu lì che si incontrarono all’inizio degli anni Sessanta, senza mai lasciarsi.

È morta la moglie di Raoul Casadei, addio a Pina Sirgiovanni

Pina Sirgiovanni era la madre di Carolina, Mirna e Mirko Casadei, quest’ultimo continuatore dell’eredità musicale e culturale del padre Raoul, che a sua volta aveva seguito le orme dello zio Secondo, noto compositore del celebre brano Romagna Mia. Maria Giuseppina (Pina) Sirgiovanni era infatti la moglie del celebre Raoul Casadei, il re del liscio romagnolo.

Pina e Raoul si sposarono nel 1963, dando vita a una lunga e solida unione durata quasi 60 anni. “A volte si dice che dietro a un grande uomo c’è sempre una donna straordinaria, e mia mamma è stata proprio questo per Raoul, ma anche per noi figli, sempre una presenza meravigliosa”, ha spiegato ancora il figlio della coppia, Mirko. Il sindaco di Cesenatico, Matteo Gozzoli, ha scritto sui social: “Se n’é andata Pina Sirgiovanni, colonna portante della famiglia Casadei. Adesso sarà di nuovo con Raoul, felici e sorridenti come li abbiamo sempre conosciuti. Un grande abbraccio e le più sentite condoglianze a Carolina, Mirko e Mirna“.

Raoul Casadei, dopo la morte dello zio Secondo, divenne il direttore dell’orchestra Casadei, che venne anche ribattezzata con il suo nome. Lo zio Secondo aveva, infatti, scelto di intitolare l’orchestra al nipote già negli anni ’50, segnando così l’inizio della carriera musicale dell’artista, che avrebbe poi portato l’orchestra al grande successo. La coppia ha avuto tre figli: Carolina, Mirna e Mirko. Vedova dal 2021, Pina abitava con la famiglia nel “recinto” di Villamarina, fra Gatteo e Cesenatico.