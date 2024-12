Una vera e propria tragedia ha scosso il mondo dello spettacolo. Un’attrice è morta ad appena 24 anni per un incidente tanto assurdo quanto fatale. Le immagini della sua scomparsa sono state girate da alcune persone presenti, che ovviamente non potevano aspettarsi che di fronte a loro potesse verificarsi un dramma di simili proporzioni che ha lasciato tutti devastati.

L’attrice è morta troppo prematuramente mentre stava facendo qualcosa che adorava. La giovane era partita per una vacanza insieme al suo fidanzato. Si erano recati su una fantastica isola, che lei amava particolarmente, tanto da descriverla come “il posto più bello sulla Terra” o addirittura “casa”. Infatti, aveva anche aggiunto prima del suo decesso: “Sono molto felice di essere qui in questo momento, grazie universo”.

Attrice morta a 24 anni: tragico incidente in vacanza

L’attrice 24enne è morta in Thailandia, mentre era sulla nota spiaggia di Koh Samui. Lei praticava yoga ed era sulla scogliera vicino al mare, quando improvvisamente un’onda l’ha presa in pieno trascinandola in acqua. Non è più riuscita a riemergere, nonostante abbia provato invano a tornare a riva, e il giorno successivo è riaffiorato il suo corpo senza vita.

Kamilla Belyatskaya, originaria della città russa di Novosibirsk, era sul tappetino rosa, come riferito dal sito Today che ha citato la stampa locale, quando un’enorme onda l’ha colpita. Il suo cadavere è stato individuato e poi recuperato a un miglio di distanza dalla spiaggia in cui era sparita. I soccorsi sono stati purtroppo inefficaci, anche a causa della presenza del maltempo in zona.

Tayland'da kayalıklarda yoga yapan 24 yaşındaki Rus oyuncu Kamilla Belyatskaya, dev dalgaya kapılarak hayatını kaybetti. pic.twitter.com/5x7Mg6szZf — Dünyadansonhaberler (@dunyadansonhabr) December 2, 2024

Questa la testimonianza di una persona che si trovava sul luogo della tragedia: “Erano circa le 13:40. Lei è rimasta seduta a lungo su una roccia. Ad un certo punto mi sono voltata e un secondo dopo ho visto che era stata portata via da un’onda. Il suo ragazzo era seduto molto più in alto di lei. Ha resistito con tutte le sue forze, ha urlato e nuotato e cercato di uscire dal mare da sola, ma non ci è riuscita”.