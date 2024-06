Estate significa anche concerti, magari attesi per mesi, degli artisti del cuore. I tour sono iniziati e gli stadi e i teatri italiani presi d’assalto dai fan. Che spesso si lanciano anche in iniziative . Come l’ammiratore di Ultimo che dalla riva ha raggiunto a bracciate lo yacht in cui il cantante si stava rilassando per un selfie insieme dopo il live al Maradona di Napoli (lo abbiamo raccontato nell’articolo che trovate qua sotto, ndr).

Un classicone, invece, è accamparsi per prendere i posti migliori. Meno usuale è che proprio l’artista aspettato per ore, sotto il sole e nella notte, porti ai suoi fan la colazione. In questo caso sono stati loro a rimanere piacevolmente sorpresi. È successo nelle ultime ore fuori l’Auditorium Parco della Musica di Roma e i video del momento, nemmeno a dirlo, sono già diventati virali.

Sorpresa tra i fan, la cantante porta la colazione prima del concerto

Prima di esibirsi a Roma, Ariete deve essere rimasta scioccata dalla folla accampata fuori l’Auditorium per sentirla cantare ore dopo e tentare di raggiungere la prima fila. E così, in una mattinata caldissima, ha deciso di fare un gesto per ringraziare i suoi fan.

Dopo aver ripreso le tende e anche le persone già in fila sotto il sole cocente, la cantante si è presentata da loro con delle paste per la colazione. Un gesto carino che è stato sicuramente apprezzato. E presto finito in rete. Anche Ariete ha ricondiviso quelle immagini tra le sue Storie, dove ringrazia ancora il suo pubblico per il calore.

L’artista si è detta anche molto emozionata per questo affetto e supporto da parte dei fan. E nonostante sia ormai piuttosto conosciuta non sembra ancora essersi abituata all’idea che possano esserci così tante persone a seguirla. Ariete, all’anagrafe Arianna Del Giaccio, ha creato un legame molto stretto con il suo pubblico. Spesso ne condivide contenuti sui social, realizza dirette per trascorrere del tempo con loro e rispondere alle loro curiosità.