Lutto nella musica, il famoso cantante è deceduto il 1º gennaio 2025 all’età di 73 anni, a seguito di un grave ictus. Nato il 28 agosto 1951 a Ogden, Utah, Wayne era il quarto di nove figli della famiglia Osmond. Il fratello Merrill ha scritto sulla sua pagina Facebook che Wayne è morto questa settimana in un ospedale di Salt Lake City dopo essere stato colpito da un “ictus”. L’Associated Press ha riportato la notizia della morte di Osmond. “Non ho mai conosciuto un uomo più umile. Un uomo assolutamente privo di malizia”, ha scritto Merrill.

“Un individuo che era veloce a perdonare e aveva la capacità di mostrare amore incondizionato a chiunque incontrasse”. Wayne Osmond era il quarto di nove figli, cresciuto in una famiglia mormone a Ogden, nello Utah. La carriera musicale dei fratelli iniziò negli anni ’50, quando Wayne, Alan, Merrill e Jay cantavano come quartetto di barbieri. Iniziò appuntola sua carriera musicale negli anni ’60 insieme ai fratelli Alan, Merrill e Jay, formando un quartetto che guadagnò popolarità grazie alle apparizioni al “The Andy Williams Show”.





Wayne era noto per la sua versatilità musicale, suonando diversi strumenti tra cui chitarra e batteria, e per la sua voce baritonale che contribuì al successo di brani come “One Bad Apple” e “Crazy Horses”. Nel corso della sua vita, Wayne affrontò significative sfide di salute. Nel 1994 gli fu diagnosticato un tumore al cervello, dal quale riuscì a recuperare completamente.

Nonostante ciò, continuò a esibirsi fino al 2012, quando problemi di udito lo portarono al ritiro dalle scene. Wayne era sposato con Kathlyn White dal 1974, e insieme ebbero cinque figli. Era noto per la sua dedizione alla famiglia e per i suoi profondi valori religiosi, essendo membro della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.

Flowers for Walk of Famer Wayne Osmond. Flowers are placed by the Hollywood Chamber of Commerce & sponsored by the Hollywood Historic Trust. Rest in Peace. 🌹📷 @Donnellywood56 pic.twitter.com/Zn2lCOvmNr — Walk of Fame (@WalkofFameStar) January 3, 2025

Kids today will never understand how big the Osmond's were.



This bop, Crazy Horses, features Wayne Osmond on guitar. Wayne passed away last night at age 73.pic.twitter.com/zpm4QfIt7n — Danny Deraney (@DannyDeraney) January 2, 2025

La sua scomparsa rappresenta una grande perdita per il mondo della musica e per i numerosi fan che hanno seguito la carriera degli Osmonds. I familiari lo ricordano come un uomo di fede, musica, amore e risate, il cui impatto ha toccato vite in tutto il mondo. Per approfondire la vita e la carriera di Wayne Osmond, è disponibile un video commemorativo che ripercorre i momenti salienti della sua esperienza artistica e personale.

