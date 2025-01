Angelina Mango, arriva la voce bomba sulla sua vita privata. Quello appena passato è stato un anno ricco di successi, ma anche grandi sfide per la cantautrice figlia dell’indimenticato Pino Mango e di Laura Valente. L’artista vincitrice della 22esima edizione di Amici ha saputo conquistare un posto importante nella musica italiana riuscendo a conquistare anche il Festival di Sanremo nel 2024 con il brano “La noia“.

Il 18 maggio scorso ha presentato il suo singoo “Melodrama” proprio durante la finale di Amici. Il 18 ottobre ha preso il via il suo Angelina Mango nei club 2024, tour nei principali club italiani ed europei. La tournée, tuttavia, è stata interrotta a causa di un problema di salute e cioè una rinofaringite che ha costretto Angelina ha prendersi un periodo di pausa. Ora arriva l’indiscrezione sulla sua storia con Antonio Cirigliano.

Leggi anche: “Voglio essere io a dirvelo”. Angelina Mango torna sui social: è la prima volta dopo lo stop al tour





Angelina Mango, cosa è successo al fidanzato Antonio

Giusto una manciata di settimane fa Angelina Mango è tornata a farsi viva sui social: l’artista ha condiviso una serie di scatti in cui compare serena e sorridente con gli amici e mentre passeggia per le vie della sua città con la scritta “Mi sono messa nei miei panni“. Naturalmente i fan hanno apprezzato commentando: “Finalmente sei tornata!”, “Ci sei mancata”, “Ti stiamo aspettando tutti, Nina”.

Adesso, però, gli stessi fan hanno notato un dettaglio che sta facendo discutere e che riguarda il fidanzato Antonio Cirigliano. Come molti sanno i due condividono la passione per la musica, Antonio oltre ad essere il suo compagno di vita è il suo chitarrista. Ma molti hanno sottolineato come del ragazzo non ci sia traccia negli ultimi post. È da novembre che i due non compaiono insieme.

E pure a Natale e Capodanno Angelina Mango si è circondata dell’affetto di amici, come Gianluca Ginoble de “Il volo”, e familiari. Ma di Antonio nemmeno l’ombra? Che la storia tra i due sia finita? Se lo stanno chiedendo in molti: “Dove è Antonio?”, “Vi siete lasciati?” commentano i follower. Ma la cantante, per il momento, non risponde. Cosa sarà successo?

“Ma sapete che ha fatto Angelina Mango?”. Alfonso, grossa sorpresa al Grande Fratello