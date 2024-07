Il Grande Fratello ha dato un’enorme popolarità a Massimiliano Varrese, l’attore già conosciuto dal pubblico che nella casa si è distinto dal primo all’ultimo giorno per il suo carattere e le sue discussioni con Beatrice Luzzi. Finito il reality, ha ripreso in mano la carriera nel mondo della musica che aveva già iniziato prima di raggiungere Cinecittà.

E così, lo scorso maggio, Massimiliano Varrese ha pubblicato Clap Clap, un singolo in cui parla anche della sua esperienza al Grande Fratello e lancia delle frecciatine. Come quella contenuta in un recente video su TikTok in cui fa sapere che il pezzo è entrato in una classifica indipendente.

Massimiliano Varrese asfaltato dal pubblico

“Clap Clap fa un mese dall’uscita e oggi siamo entrati in classifica al 36esimo posto. Top, ma non lo dite a nessuno! Continuate a spellarvela tra le mani, grazie che pazzesco. Che classifica? Ufficiale, quella di tutte le classifiche indipendenti. Io sono entrato in tre classifiche diverse, tra cui per la musica pop al 36esimo posto con Fabrizio Moro, i Negramaro, Ultimo e tanti altri. Per me è un grande onore ed è bellissimo“.

Ma la notizia è che sabato scorso l’attore e oggi cantante è stato in Svizzera dove si è esibito sul palco dell’Italian Music Festival, proprio dopo la sconfitta dell’Italia agli Europei. La reazione del pubblico? Decisamente poco calorosa nonostante lui abbia cercato di fare il possibile per animare la situazione.

#grandefratello in totale non ti hanno filato x niente e x di più alle spalle c'era la partita 😂🤣 pic.twitter.com/Y8e1BJ0joH — GameOver👁️GossipGF (@gameoverrevoema) July 1, 2024

“Mi sa che gli italiani sono andati a casa dopo il 2 a 0. Ci siete ancora? E allora fatevi sentire dai su – ha provato a incitarli dal palco – Adesso voglio cantarvi il mio ultimo singolo che è appena entrato nella classifica della musica indipendente in Italia. Non so se avete visto il Grande Fratello italiano, no? Sì? Gli italiani sì perché mi hanno fermato prima”.

“Questa canzone parla della mia esperienza in questo reality per la mia prima volta nella mia vita. Diciamo che è un po’ un invito a non dare retta al giudizio degli altri e ad avere il coraggio di essere sé stessi e adesso ce l’ascoltiamo”. Ma mi sa che non è andata come avrebbe voluto. La reazione del pubblico di X? Ancora meno calorosa di quella dei presenti, che l’hanno filato ben poco. I commenti parlano da soli.