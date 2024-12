Questa mattina, 6 dicembre 2024, un tragico incidente ha scosso la comunità di Vedelago, in provincia di Treviso. Sulla strada regionale 63, un giovane di soli 18 anni ha perso la vita in un drammatico scontro tra un’auto e una moto. L’incidente ha avuto luogo intorno alle 8:30 e ha immediatamente attirato l’attenzione dei soccorsi. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane stava viaggiando a bordo della sua motocicletta, per cause ancora da accertare, si è scontrato frontalmente con un altro veicolo, guidato da una donna di 41.

L’impatto è stato devastante e ha causato il decesso immediato del ragazzo. A chiamare subito i soccorsi sono stati gli altri automobilisti, testimoni del terribile schianto. Il 18enne sembra sia stato sbalzato per 30 metri prima di cadere a terra. Le sue condizioni, chiaramente, sono apparse subito molto serie. Immediato l’intervento dei sanitari, anche l’elisoccorso di Padova, supportato da un’ambulanza proveniente da Castelfranco. Eppure quando sono arrivati sul posto, per il 18enne non c’era già più niente da fare.





Vedelago (Treviso), terribile incidente: morto centauro di 18 anni

La donna che guidava l’auto, invece, è stata trasferita d’urgenza in ospedale a Treviso dove si trova in gravi condizioni. Le forze dell’ordine sono intervenute prontamente per gestire la situazione e hanno avviato le indagini per chiarire le cause dell’incidente. La strada è stata chiusa al traffico per consentire i rilievi del caso e per garantire la sicurezza degli operatori. La notizia della morte del giovane ha suscitato un’ondata di dolore tra i residenti di Vedelago e nelle zone limitrofe.

Molti amici e familiari si sono riuniti presso il luogo dell’incidente per rendere omaggio alla vittima. I social media sono stati inondati di messaggi di cordoglio e ricordi affettuosi, evidenziando quanto fosse amato e rispettato nella sua comunità. Il sindaco di Vedelago ha espresso le sue condoglianze alla famiglia della vittima, sottolineando l’importanza della sicurezza stradale e l’impatto devastante che incidenti come questo possono avere su una comunità così unita.

Negli ultimi anni, la provincia di Treviso ha visto un aumento degli incidenti stradali, molti dei quali coinvolgono giovani conducenti. Le autorità locali stanno già valutando l’implementazione di misure più severe per garantire la sicurezza degli automobilisti, come l’installazione di nuovi segnali stradali e il potenziamento dei controlli della velocità.

