La Protezione Civile aveva diramato un’allerta meteo per la Puglia a causa dell’arrivo di un’area depressionaria proveniente dall’Europa centrale, che avrebbe portato condizioni di maltempo sulle regioni centro-meridionali. Il fenomeno, atteso nelle ore successive, ha infatti provocato forti perturbazioni, specialmente sulla Puglia centrale e meridionale. In particolare, era stata emessa una allerta arancione per rischio idrogeologico sui settori centrali e meridionali della regione, mentre su Molise, Basilicata, alcuni settori di Abruzzo, Calabria, Sicilia e il resto della Puglia era stata emessa un’allerta gialla.

Il maltempo ha avuto effetti significativi, soprattutto nella provincia di Taranto, dove un violento temporale si è abbattuto nella notte tra il 4 e il 5 dicembre, causando disagi e danni in diverse località. A Talsano, le strade sono state completamente allagate, così come a San Vito e in altre zone limitrofe. Un fulmine ha colpito una casa disabitata a Leporano, senza però provocare danni rilevanti.

Maltempo in Puglia: bomba d’acqua a Talsano, un fulmine si abbatte su un’abitazione a Leporano

Più grave è stato il crollo di un muro su un tratto della strada che sovrasta un ruscello, mettendo a rischio la stabilità strutturale dell’area circostante. Di conseguenza, la litoranea è stata chiusa su entrambi i lati, in attesa di verifiche da parte delle autorità competenti.

In risposta all’emergenza, il Comune di Taranto ha disposto la “chiusura per giovedì 5 dicembre 2024 di tutti i plessi scolastici di qualsiasi ordine e grado, pubblici e privati, degli asili nido, pubblici e privati, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, oltre la chiusura di parchi, giardini e cimiteri, presenti sull’intero territorio comunale“.

“Si raccomanda alla cittadinanza di limitare gli spostamenti a quelli strettamente necessari e di attenersi alle norme comportamentali da seguire in caso di allerta meteo”, si legge nel comunicato stampa rilasciato dal comune. A seguito dell’ondata di maltempo, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale, il vice sindaco e l’ingegnere dell’ufficio tecnico comunale per monitorare la situazione e coordinare gli interventi di emergenza.