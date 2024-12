Archiviato il Natale, è tempo di concentrarsi sull’arrivo del nuovo anno. E ora possiamo dirvi tutto sul cenone di Capodanno da Carlo Cracco. Quest’ultimo è da poco alla guida del Grand Hotel di Castrocaro Terme (Forlì), e ha ovviamente un ristorante al suo interno che ha denominato Via Roma 2, ovvero l’indirizzo. E ora sappiamo tutto sul prezzo e su cosa si mangerà il 31 dicembre.

Il cenone di Capodanno offerto da Carlo Cracco è straordinario dal punto di vista culinario. Per quanto concerne il prezzo, non è alla portata di tutti ma il sito Leggo ha precisato che non è nemmeno esagerato dato che la qualità è eccelsa. Ma andiamo a vedere insieme cosa degusteranno i clienti tra pochi giorni.

Cenone di Capodanno da Carlo Cracco: il prezzo del menù

Partiamo subito da ciò che potranno mangiare i clienti di Carlo Cracco. Infatti, parlando del cenone di Capodanno, prima di parlarvi del prezzo possiamo dirvi che ci sarà intrattenimento musicale con il gruppo Nessuna Pretesa e poi si inizierà con l’aperitivo di benvenuto composto da tartelletta con emulsione all’aneto e salmerino, tartelletta curry e cozze e madeleine al salmone. Poi come amuse-bouche (pre antipasto) il finto pomodoro ripieno di gambero rosso e burrata, un bignè caprino whisky e miele, e pane fatto in casa con burro montato allo sciroppo d’acero e sale di Cervia.

Soffermandosi sugli antipasti, ci saranno cappuccino di astice, insalata russa e limone nero. Branzino, cavolo nero, uova di pesce e camomilla, e infine ostrica con tonica e limone. Poi spazio al primo con risotto in concentrazione di zucca, battuto di scampi e bottarga e il secondo, ovvero ricciola cotta e cruda, riduzione di vongole, cavolgiore arrosto e agrumi. Il pre dessert sarà il sorbetto al lampone con lamponi ghiacciati e meringa. Il dessert cioccolatoso con variazione di cioccolato. Per concludere cotechino e lenticchie allo scoccare della mezzanotte.

Il prezzo è di 250 euro a persona, con l’esclusione delle bevande dal conto. Con la formula Long Life si può anche soggiornare in hotel con cena e brunch dell’1 gennaio al costo di 499 euro a stanza per notte con minimo due notti.