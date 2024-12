Capodanno a Villa Crespi da chef Cannavacciuolo? Ecco cosa potrete mangiare e quanto costa. Antonino Cannavacciuolo è diventato famoso negli ultimi anni grazie a diversi programmi come “Cucine da incubo” e “Masterchef“. Ben presto il cuoco di Vico Equense tornerà per la seconda puntata della nuova stagione del talent culinario.

Nel frattempo chef Canavacciuolo si gode il successo dei suoi ristoranti che hanno ottenuto ben otto stelle Michelin. Ben tre di queste sono state assegnate a Villa Crespi, lo storico locale che Antonino ha aperto a Orta San Giulio, sulle rive del lago d’Orta, con la moglie 25 anni fa. Ma cosa c’è nel menù per le feste natalizie 2024 nel locale dove lusso e alta cucina raggiungono nuove vette?

Il menù da 500 euro a persona di chef Cannavacciuolo a Villa Crespi

Legato sentimentalmente a Cinzia Primatesta, sposata nel 2005, proprio con lei chef Cannavacciuolo ha rilevato Villa Crespi nel 1999 trasformandola in un lussuoso albergo con un ristorante d’alta cucina. Nel 2017 la villa è stata ristrutturata e poi è entrata a far parte del circuito Relais et Chateaux. Nei piatti proposti la tradizione e l’innovazione danno vita a vere e proprie ‘opere d’arte’, non alla portata di tutti però.

Il menù degustazione, ad esempio, comprende due antipasti, due primi, due secondi, un pre-dessert e un dolce oscilla. Il costo? Tra i 280 e i 300 euro a persona, senza bevande. Alla carta è possibile ordinare piatti che vanno da un minimo di 200 euro a persona per due portate a scelta a un massimo di 250 euro a persona per tre portate a scelta. I dessert partono dalle 30 euro.

Per Natale è già tutto prenotato, mentre per Capodanno è possibile prenotare un tavolo. Per il Cenone di San Silvestro il menù sarà a base di carne e pesce con frutti di mare (Ostrica, caviale, granita al rapanello, latticello, scampi crudi alla “pizzaiola”, acqua di polpo), agnello e rombo (Plin di agnello alla brace, zuppa forte, gamberi rossi e Rombo, cime di rapa, latticello e olio di broccolo) e verdure “povere” rivisitate in chiave gourmet (Cavolfiore, kimchee, mandorla e pomodoro e Cilindro di pasta alla genovese, carciofo e topinambur). In tutto ci saranno dieci portate oltre a una piccola pasticceria a buffet finale. Il prezzo? 500 euro a persona, bevande escluse.

