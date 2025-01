Una violenta tromba d’aria ha colpito la cittadina di Avola, nel Siracusano, provocando ingenti danni. Il vento forte ha divelto parti di intonaco da vari edifici, danneggiando alcune palazzine, mentre numerosi caseggiati rurali sono stati scoperchiati. La furia del vento ha abbattuto anche diversi pali dell’illuminazione pubblica, rendendo alcune aree della città prive di energia elettrica.

I residenti, spaventati, hanno tempestivamente allertato i vigili del fuoco, la Polizia municipale e la Protezione civile, che stanno lavorando incessantemente per mettere in sicurezza le zone più colpite. Fortunatamente, non si registrano feriti, come confermato dalle autorità locali, ma le operazioni di recupero e ripristino sono ancora in corso. In particolare, le squadre dell’Enel sono impegnate per ripristinare l’energia elettrica in diverse zone rimaste al buio.

Maltempo in Sicilia, tromba d’aria ad Avola

Non solo il vento e la pioggia, ma anche le mareggiate hanno avuto un impatto devastante sul litorale, con il mare che ha invaso le spiagge di Avola e della vicina Noto. Quest’ultima, infatti, ha subito danni significativi, tra cui la rimozione della veranda di un locale a causa del vento fortissimo. Anche qui, la Protezione Civile è intervenuta per garantire la sicurezza delle strade, dopo che alcuni smottamenti e la caduta di alberi e pali hanno reso il traffico difficoltoso.

La tempesta ha avuto ripercussioni anche su Siracusa, con il centro storico di Ortigia che ha subito i danni maggiori. I vigili del fuoco sono stati chiamati per il crollo di calcinacci e intonaci da diversi edifici storici, rendendo necessario l’intervento per evitare ulteriori incidenti. La situazione è critica anche a Ferla, un comune montano della zona, dove pioggia e vento hanno causato smottamenti e interruzioni sulle strade provinciali e comunali, nonché il crollo di alcuni pali della luce, con la conseguente interruzione dell’energia elettrica.

Anche Augusta ha registrato danni ingenti a causa delle forti precipitazioni e dei venti intensi, che hanno messo a dura prova le infrastrutture cittadine. Nonostante i soccorsi siano attivi, l’intero territorio siciliano è attualmente sotto la morsa del maltempo, e i residenti stanno cercando di fare i conti con i danni causati dalla violenta ondata di maltempo che sta imperversando su tutta l’isola.