Maltempo, allerta meteo in Italia. Un’intensa perturbazione mediterranea sta portando condizioni di maltempo estremo nel Sud con particolare impatto su Sicilia, Calabria e Sardegna durante il weekend del 18 e 19 gennaio 2025. Le autorità hanno emesso allerte meteo di vari livelli per queste regioni, evidenziando il rischio di alluvioni e forti venti.

In Sicilia, le province di Catania e Messina risultano particolarmente colpite. Secondo i meteorologi di 3bmeteo, nella provincia di Catania si prevedono nubifragi violenti con accumuli pluviometrici che potrebbero superare i 200 mm, mentre nel Messinese ionico i valori dovrebbero oscillare tra i 100 e i 130 mm. La sommità dell’Etna potrebbe registrare accumuli nevosi di 2-3 metri. Le autorità hanno emesso un’allerta rossa per piogge fino alle 23:59 di sabato, accompagnata da un’allerta arancione per temporali.

In Calabria, il Crotonese, il Catanzarese e il Reggino orientale sono sotto osservazione per possibili criticità idrogeologiche. Secondo il sito meteo.it, nella regione sono attesi temporali intensi, con accumuli pluviometrici fino a 150-200 mm in 24 ore. A Catanzaro e Crotone, le piogge più intense si concentreranno tra sabato mattina e pomeriggio, con un miglioramento parziale entro la serata. Anche qui è stata emessa un’allerta rossa per piogge.

In Sardegna, le aree di Cagliari e Nuoro stanno affrontando condizioni meteorologiche avverse. Secondo le previsioni di 3bmeteo, i fenomeni più intensi interesseranno il versante tirrenico, con accumuli fino a 100 mm entro la mezzanotte di sabato. Le temperature a Cagliari saranno comprese tra i 14°C di massima e gli 8°C di minima, mentre a Nuoro si prevedono valori più bassi, tra 9°C e 6°C. Anche in Sardegna è stata emessa un’allerta rossa. . Il Comune di Cagliari ha consigliato di “limitare i trasferimenti in auto ai soli casi di urgenza”

Come confermato dagli esperti all’Ansa, il maltempo si attenuerà gradualmente domenica 19 gennaio, con un miglioramento delle condizioni in Sicilia e Calabria. Tuttavia, rovesci e piogge continueranno a interessare il versante tirrenico della Sardegna.