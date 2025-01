Un dramma assurdo ha sconvolto il mondo del giornalismo italiano. Un terribile incidente stradale ha sconvolto la notte tra il 28 e il 29 gennaio, infatti un uomo a bordo della sua moto ha perso il controllo del mezzo, si è schiantato contro il guardrail ed è purtroppo morto. I soccorsi sono arrivati prontamente sul posto, ma non c’è stato niente da fare per lui. La vittima era un professionista molto noto nell’ambiente giornalistico.

Il giornalista è morto a 44 anni in una maniera davvero tragica. Si trovava sulla Tangenziale Est a Cologno Sud in direzione Venezia, quando c’è stato il gravissimo incidente stradale. Non è morto subito, ma quando l’ambulanza lo ha soccorso era già gravissimo ed è infatti arrivato in codice rosso all’ospedale. Nella struttura sanitaria ha poi esalato l’ultimo respiro.

Leggi anche: Inferno sulla provinciale, morta una 22enne e 2 feriti gravi: strada chiusa per ore





Lutto nel giornalismo italiano: è morto in un tragico incidente stradale

A perdere la vita è stato il giornalista Fabio Postiglione, che lavorava al Corriere della Sera. Viveva in un paese in provincia di Milano, Cernusco sul Naviglio, anche se le sue origini erano di Napoli. Infatti, era noto per essere un grande tifoso della squadra partenopea. Sul luogo del sinistro, oltre al 118, sono intervenuti i vigili del fuoco di Sesto San Giovanni e la polizia stradale, quest’ultima al lavoro per stabilire l’esatta dinamica dei fatti e l’eventuale coinvolgimento di altri mezzi.

Postiglione era laureato in Giurisprudenza e dal 2006 era praticante. Poi nel 2009 era diventato giornalista professionista, collaborando con il Corriere del Mezzogiorno nel 2016. Tre anni dopo era andato a Matera per lavorare nel giornale locale, poi nel 2020 si era trasferito a Milano per iniziare la collaborazione col Corsera.

Sui social sono già in tanti a commemorare la morte di Fabio Postiglione, riconosciuto da tutti non solo come una grande persona ma anche come giornalista eccezionale.