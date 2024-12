Una serata senza apparenti pensieri tra due fidanzati 20enni, chiusa intorno alle 2.30 di oggi 12 dicembre quando la porta della camera d’albergo in via Filzi, ad Ancona, si è chiusa alle loro spalle. Sembrava tutto normale poi, stamani, le urla della ragazza hanno svegliato tutti. Terribile la scena che si è presentata ai soccorritori, riverso sul pavimento del bagno c’era il cadavere del ragazzo. Sotto choc la fidanzata, mentre gli investigatori sono al lavoro per capire cosa si successo.

>> “Quanto ti amo”. Grande Fratello, Helena si lascia andare, poi lacrime e mani sul volto: cosa le è successo in giardino

Come riporta Il Resto del Carlino, sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Mobile di Ancona, la Polizia scientifica, la Croce Gialla e l’automedica del 118. Secondo le prime ricostruzioni sembrerebbe trattarsi di un gesto volontario compiuto dal 20enne mentre la fidanzata dormiva, ma non è stato trovato alcun biglietto.





Ancona, 20enne trovato morto in bagno dalla fidanzata

Particolare che non ha ancora portato gli inquirenti a mantenere il massimo riserbo. Sono ancora in corso gli accertamenti. Il fenomeno del suicidio è di attualità. In Italia per tutte le fasce di età, in particolare in quella adolescenziale e, purtroppo, sono in aumento con crescita maggiore tra i minori. Incremento del 60% dei casi di autolesionismo post-pandemia, con episodi che iniziano addirittura nella scuola primaria.

È sulla base di questi dati che l’Associazione culturale pediatri (Acp) ha lanciato un appello urgente affinché nei bilanci di salute dei medici vengano inserite indagini specifiche sul rischio suicidario e sui segnali di autolesionismo, considerato ormai una “anticamera del suicidio”.

A finire sotto accusa sono gli smartphone, per la loro capacità di creare una dipendenza comportamentale precoce, alimentata dal confronto con modelli irrealistici sui social e dall’esposizione a contenuti dannosi. Questo ha portato molti giovani a isolarsi, sperimentando sentimenti di inadeguatezza e ansia.