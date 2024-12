Nella notte, intorno alle 4:35, un grave incidente stradale ha sconvolto la comunità di San Pietro a Maida, in provincia di Catanzaro. In località Guarna, una Mercedes con a bordo cinque giovani è uscita di strada, ribaltandosi e impattando violentemente contro alcuni alberi di ulivo e una quercia. L’impatto ha causato la morte di due ragazze, una delle quali minorenne, lasciando gli altri tre passeggeri con ferite lievi.

Secondo una prima ricostruzione, la vettura, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo, uscendo dalla carreggiata e ribaltandosi. A bordo si trovavano cinque giovani: tre ragazzi e due ragazze. Le vittime, identificate come M. S., 17 anni, e A. P., 18 anni, sono rimaste incastrate all’interno dell’abitacolo, che subito dopo l’impatto è stato avvolto dalle fiamme. Nonostante il rapido intervento dei soccorsi, le due ragazze non hanno avuto scampo e sono decedute all’interno del veicolo.

Incidente nel catanzarese, morte due ragazze di 17 e 18 anni

All’arrivo dei vigili del fuoco, la vettura era completamente in fiamme. Il loro intervento è stato cruciale per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l’area. I tre ragazzi sopravvissuti, pur riportando ferite e contusioni lievi, sono stati soccorsi dal personale sanitario del Suem118 e successivamente trasferiti in ospedale per ulteriori accertamenti. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri per eseguire i rilievi del caso e ricostruire la dinamica dell’accaduto. Era presente anche il comandante del nucleo radiomobile. Per il recupero delle salme si è atteso l’arrivo del magistrato di turno.

L’incidente ha lasciato sgomenta la comunità locale, che si stringe attorno alle famiglie delle giovani vittime. La notizia si è rapidamente diffusa, sollevando dolore e incredulità. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di indagine, ma la perdita di due vite così giovani rappresenta un duro colpo per l’intera provincia di Catanzaro.

Questo tragico episodio evidenzia ancora una volta l’importanza della sicurezza stradale e delle misure di prevenzione. Mentre le indagini proseguono per chiarire le circostanze dell’incidente, la comunità resta unita nel dolore per la perdita di M. S. e A. P., due giovani vite spezzate troppo presto.