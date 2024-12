Un grave incidente stradale si è verificato nella notte lungo via 5 Archi, la strada rurale che collega Velletri a Nettuno, tra le campagne al confine tra le province di Roma e Latina. Il bilancio dell’incidente è drammatico: un ragazzo di 24 anni, Diego Pezzimenti, ha perso la vita, mentre altri tre giovani sono rimasti feriti in modo grave.

Secondo quanto ricostruito, l’auto coinvolta, una Fiat 500L, si è ribaltata più volte sulla carreggiata dopo aver urtato alcuni muri di recinzione. Diego Pezzimenti, che viveva poco distante dal luogo dell’incidente, è stato sbalzato fuori dal veicolo ed è stato ritrovato dai soccorritori a diversi metri dall’auto. Gli altri occupanti, rimasti incastrati nell’abitacolo, sono stati liberati grazie all’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Velletri, squadra 27A.





Incidente nella notte: auto si ribalta. Morto 24enne

Sul posto sono accorse diverse ambulanze del 118 provenienti da Cisterna di Latina, Aprilia e dai Castelli Romani. I feriti, tutti giovani di età compresa tra i 22 e i 24 anni e residenti a Velletri, sono stati trasportati in diversi ospedali, tra cui Tor Vergata a Roma, Latina e Velletri. Tra i feriti c’è anche il conducente, un ragazzo di 23 anni, sottoposto agli esami di alcol e droga per chiarire eventuali responsabilità.

Molti residenti della zona, svegliati dal forte rumore dell’incidente, sono accorsi per prestare i primi soccorsi. Alcuni hanno riferito che l’auto si è ribaltata più volte prima di fermarsi di traverso sulla carreggiata. Al momento dell’incidente, la visibilità era gravemente compromessa da una fitta nebbia che rendeva pericoloso il transito nella zona. La strada è stata chiusa al traffico a partire dalle 3 del mattino per consentire i rilievi da parte dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Velletri.

I quattro ragazzi stavano tornando a casa dopo una serata trascorsa in un locale notturno. La tragica perdita di Diego Pezzimenti, un giovane benvoluto nella comunità, ha lasciato un vuoto profondo tra familiari e amici. Intanto, le indagini proseguono per determinare le cause esatte dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità.