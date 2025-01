“È morta sul colpo”. Spaventoso incidente in autostrada, soccorsi sul posto e circolazione interrotta

Un terribile incidente stradale ha causato la morte di un uomo sull’autostrada a4. L’incidente si è verificato intorno 12 di oggi, mercoledì 29 gennaio, al chilometro 434+700 dell’autostrada, tra San Stino di Livenza e Cessalto in direzione Venezia. Ancora al vaglio degli investigatori dettagli e dinamica. Ad essere rimasti coinvolti nel sinistro due auto e un mezzo pesante che trasportava materiale plastico.

I soccorsi sono scattati immediatamente, lanciati da alcuni automobilisti in transito. Sul luogo dell’incidente sono giunti prontamente i Vigili del Fuoco delle stazioni di Motta di Livenza e San Donà di Piave. Le squadre di soccorso hanno operato per garantire la sicurezza dei veicoli coinvolti e per liberare le due donne dalle auto coinvolte.





Grave incidente stradale sull’autostrada a4: morta una donna

Purtroppo una delle donne è purtroppo deceduta, mentre l’altra è stata stabilizzata e trasportata d’urgenza in ospedale per le cure necessarie. A provare a ricostruire cosa successo è il quotidiano on line Friuli Oggi che in un lungo articolo scrive: “Secondo una prima ricostruzione, nel tratto si era creata una colonna di mezzi pesanti fermi lungo la corsia di marcia”.

E ancora: “Per cause in corso di accertamento, una vettura ha percorso per alcune centinaia di metri la corsia occupata poco più avanti dai mezzi pesanti finendo poi per centrare l’ultimo autoarticolato della fila. Nell’urto, il veicolo leggero si è scontrato poi lateralmente con un’altra vettura che proveniva nello stesso senso di marcia, ma era in fase di sorpasso per evitare la fila dei mezzi pesanti”.

L’ingresso allo svincolo di San Stino di Livenza in direzione Venezia è rimasto chiuso. Così anche l’allacciamento A4/A28 (Nodo di Portogruaro) in immissione dalla A28 verso la A4 in direzione Venezia per consentire l’arrivo dei soccorsi.