“Mai successo nella storia di Uomini e Donne“. Questa la frase con cui Maria De Filippi ha aperto una delle puntate più sorprendenti del dating show di Canale 5. L’annuncio ha lasciato di stucco tutti, dagli opinionisti ai telespettatori, perché in tanti anni di trasmissione lo studio ha visto accadere di tutto, ma mai un evento del genere. Un colpo di scena che ha cambiato le carte in tavola e che ha mandato in tilt l’organizzazione della redazione.

Tutto è iniziato con la presentazione del nuovo tronista, Gianmarco Steri. Il ragazzo, noto al pubblico per la sua esperienza precedente nel programma, non era stato scelto da Martina De Ioannon, ma proprio questa mancata scelta gli ha aperto le porte di un’occasione unica. Maria De Filippi, con il suo inconfondibile tono pacato ma incisivo, ha voluto informarlo di qualcosa di completamente inaspettato. Prima, però, ha lasciato tutti con il fiato sospeso, introducendo il discorso con un sorriso enigmatico e uno sguardo rivolto alla redazione, come a sottolineare il caos generato da questa notizia.

“Guarda qua, adesso come facciamo?”. Trono Gianmarco a Uomini e Donne, mai successo

Poi è arrivata la rivelazione: Gianmarco ha ricevuto un numero impressionante di richieste di corteggiatrici. Non si tratta di qualche decina o centinaia, bensì di una cifra mai registrata nella storia del programma. “Sono arrivate 3 mila richieste… Non sto scherzando…”, ha dichiarato Maria De Filippi, tra lo stupore generale. Un vero e proprio record, che ha costretto la produzione a rivedere il meccanismo tradizionale del trono. L’appuntamento al buio, previsto inizialmente per la selezione delle corteggiatrici, è stato ufficialmente annullato. Sarà lo stesso Gianmarco a scegliere tra le tantissime ragazze interessate a conoscerlo. “Il casting lo farai tu, in pratica…”, ha aggiunto la conduttrice, mentre in studio partivano applausi e commenti increduli.

L’opinionista Gianni Sperti è rimasto senza parole, mentre Tina Cipollari ha subito sottolineato che si tratta di un record assoluto. Subito dopo è stata mostrata una clip con una rapida carrellata di alcune delle ragazze che hanno inviato la loro candidatura. Ma il vero problema è gestire un numero così elevato di richieste: “Dacci tempo e dalla prossima settimana iniziamo… Pensiamo di farne venire 100 a puntata”, ha spiegato Maria De Filippi, suscitando la reazione stupita del tronista: “Ma come facciamo?”. La conduttrice ha scherzato sulla situazione, sottolineando quanto la redazione sia stata messa alla prova: “Pensa che ti trovavano simpatico… Ora molto meno, dopo 3 mila persone da vedere…”.

x: descrivimi Gianmarco steri in una foto



la foto:



#uominiedonne pic.twitter.com/NfXB3SF1Yc — Frà; loves turbojr and mz △⃒⃘🐍 (@_overdosediZayn) January 29, 2025

Gianmarco ha accolto la notizia con entusiasmo, ma anche con una certa incredulità. Dopo la delusione subita con Martina, per lui questa è una vera e propria rivincita. “Per me tutto questo è una soddisfazione personale. Ho sofferto tanto in amore. Poi sono venuto qui per mettermi in gioco, frequentare una ragazza e prendere pure un no. Ma voglio continuare a provarci. Questa nuova possibilità è molto importante per me”, ha dichiarato emozionato. Il pubblico gli ha riservato un caloroso applauso, riconoscendo la sua sincerità e la determinazione nel cercare l’amore.