La quiete al Grande Fratello è durata pochissimo. E la situazione si è ribaltata totalmente dopo la dichiarazione di Zeudi Di Palma in diretta ad Helena Prestes. La ex Miss Italia non solo si è avvicinata sempre di più a Javier Martinez, con cui è scattato anche il bacio nella notte, ma si è anche lasciata andare a parole molto pesanti nei confronti della modella di cui diceva di essersi infatuata.

Una parola: gelosia. Indispettita dagli abbracci che Helena continua a dare a Javier davanti a lei, la 23enne si è sfogata con le amiche della casa. In un video che sta circolando su X si vede come l’ex Miss Italia ci sia rimasta malissimo: ”Lui stava venendo da me e lei gli si è avvinghiata alle spalle, poi ci siamo guardate tramite lo specchio. Lei è come se mi volesse dire – lui è mio – ma tutto apposto?”, ha raccontato a Shaila e a Mariavittoria.

GF, Zeudi bloccata da Shaila: cosa svela su Helena

Ma non è finita qui perché mentre la ballerina le stava consigliando di staccarsi completamente da Helena per evitare situazioni spiacevoli a Zeudi è sfuggita questa frase: “Una persona così non sta bene, è instabile mentalmente”. Subito bloccata da Shaila: “Vabbè non dire questa roba”.

“Non darle soddisfazione, lo fa apposta. Ti ha dichiarato guerra nelle ultime nomination, e lo sta facendo”, il parere di Chiara, che si è aggiunta alla chiacchierata ‘contro Helena’. Per Shaila la modella fa solo strategia, “è una grande giocatrice” e “Ha visto i social, sa cosa piace ai fan”.

ZEUDI DICE CHE HELENA È INSTABILE MENTALMENTE #GrandeFratello pic.twitter.com/kE3KNlNTz5 — 𝓝𝓪𝓽𝓪𝓼𝓬𝓲𝓪 𝓢𝓢𝓛𝓪𝔃𝓲𝓸🦅📢69% (@NatasciaE30) January 28, 2025

Un quadro molto duro su Helena e il pubblico del GF non ha perso l’occasione per scagliarsi soprattutto contro Zeudi: “E lei sarebbe la persona innamorata?”, “Helena la sta denigrando da giorni e l’ha pura provocata “, “Quindi Zeudi si è ingelosita di Javier perché punta a lui”, “Vi rendete conto della gravità di queste parole?” , “Zeudi è una vipera gelosa”, hanno scritto alcuni utenti di X dopo aver ascoltato le critiche dell’ex Miss Italia.