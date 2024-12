Le festività natalizie rappresentano un periodo di grande organizzazione per famiglie e supermercati, che adottano politiche di apertura e chiusura specifiche per consentire ai clienti di fare acquisti senza rinunciare al tempo con i propri cari. Ecco una panoramica sui principali supermercati e i loro orari durante la Vigilia, il giorno di Natale e Santo Stefano.

Orari dei supermercati per la Vigilia di Natale (24 dicembre)

Molte catene scelgono di rimanere aperte il 24 dicembre, seppur con orari ridotti, per consentire gli acquisti dell’ultimo minuto. Di seguito i dettagli. Aldi: aperto con orari regolari, generalmente dalle 8:30 alle 20:30, Famila: apertura dalle 8:00 alle 19:00, Esselunga: apertura estesa dalle 7:30 alle 20:00, Iper: orario ridotto dalle 8:00 alle 20:00, Coop: orari ridotti dalle 8:00 alle 19:00, Lidl: aperto con orario ridotto (variabile in base alla località), MD: apertura dalle 8:00 alle 19:00, Pam: apertura dalle 8:00 alle 20:00.

Leggi anche: Cenone di Capodanno da Cannavacciuolo, menù e prezzo a Villa Crespi (bevande esclude)





Supermercati aperti per le feste, gli orari e le chiusure

Giorno di Natale (25 dicembre): chiusure generalizzate con eccezioni

Il giorno di Natale la maggior parte delle catene preferisce chiudere i propri punti vendita per permettere ai dipendenti di trascorrere la giornata con le famiglie. Tra le principali chiusure troviamo: Aldi, Famila, Esselunga, Iper, Coop, Lidl, MD e Pam rimarranno chiusi il 25 dicembre. Eccezioni potrebbero riguardare alcuni punti vendita situati in stazioni ferroviarie o località turistiche, che potrebbero osservare orari speciali.

Santo Stefano (26 dicembre): orari variabili

Per il 26 dicembre, le aperture variano significativamente tra le diverse catene. Ecco i dettagli. Aldi: riapertura con orario domenicale, dalle 8:30 alle 20:30, Famila: chiusura completa, Esselunga: chiusura completa, Iper: ritorno all’orario consueto, dalle 7:30 alle 21:30, Coop: chiusa, a eccezione di alcuni punti vendita in località specifiche, Lidl: apertura variabile in base alla località; si consiglia di verificare sul sito ufficiale, MD: chiuso nella maggior parte dei casi, Pam: aperto con orario ridotto, dalle 8:00 alle 19:00.

Data la grande variabilità degli orari, influenzati anche dalla posizione geografica dei punti vendita, è sempre consigliabile consultare i siti ufficiali delle catene per verificare gli orari specifici, prestare attenzione ai punti vendita situati nei centri commerciali, che potrebbero osservare orari diversi rispetto a quelli autonomi, pianificare la spesa per tempo, soprattutto per evitare il caos delle ultime ore della Vigilia.

Le festività natalizie richiedono spesso una pianificazione accurata, sia da parte dei clienti che dei supermercati. Mentre alcune catene scelgono di rimanere aperte per offrire un servizio anche durante le feste, altre privilegiano il riposo dei propri dipendenti. Confrontare gli orari dei supermercati più vicini è il modo migliore per evitare sorprese e godersi le festività senza stress.