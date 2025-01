Terribile incidente in superstrada, lastra cade da un tir e colpisce un’auto. Morto medico 38enne

Un drammatico incidente si è consumato questa mattina a Livorno, dove un uomo di 38 anni ha perso la vita dopo essere precipitato con la sua auto da un’altezza di 10 metri. Il sinistro è avvenuto intorno alle 7:15 di mercoledì 8 gennaio, lungo la rampa che collega l’uscita della superstrada Fi-Pi-Li agli interporti e all’autostrada.

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente sarebbe stato provocato da un oggetto pesante perso da un camion che viaggiava in direzione opposta rispetto all’auto della vittima. Si ipotizza che si trattasse di una lastra o di un altro oggetto voluminoso, che avrebbe colpito violentemente il guardrail centrale della rampa.





Livorno, assurdo incidente: morto medico 38enne

L’impatto avrebbe distrutto parzialmente la barriera di protezione, trasformandola in una sorta di trampolino. In quel momento, l’auto guidata dal 38enne si trovava a transitare proprio lungo lo svincolo. Colpito dalla struttura, il veicolo è precipitato in un canale sottostante.

I soccorritori del 118, giunti rapidamente sul posto, non hanno potuto fare nulla per salvare l’uomo: il decesso è stato immediato a causa del violento impatto. Anche le forze dell’ordine sono intervenute per effettuare i rilievi necessari e chiarire con esattezza la dinamica dell’accaduto. Le operazioni sul luogo dell’incidente hanno comportato significativi disagi alla viabilità locale, con traffico bloccato per ore lungo la rampa d’accesso e nelle strade adiacenti.

L’episodio ha sollevato interrogativi sulla sicurezza della rampa e sulla responsabilità del camion che potrebbe aver perso l’oggetto, innescando la tragedia. Gli investigatori stanno esaminando le telecamere di sorveglianza della superstrada per identificare il mezzo coinvolto e comprendere se siano stati rispettati gli standard di sicurezza nel trasporto del carico.