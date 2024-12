Ha quasi dell’assurdo la dinamica dell’ennesimo incidente, che ha tolto la vita ad una giovanissima persona. Adela è morta a 27 anni per cause davvero incredibili. Lei, che era sul lato passeggero di un’automobile guidata da un suo amico, è rimasta coinvolta con quest’ultimo in un sinistro non grave. La loro vettura è finita fuori dalla carreggiata e a quel punto la ragazza è scesa dall’abitacolo.

Dopo l’incidente, Adela è quindi morta in seguito all’investimento di un’altra macchina, sopraggiunta pochi istanti dopo che la 27enne era scesa dall’auto per cercare di comprendere probabilmente i danni dell’incidente. A riportare la notizia è stato il Corriere della Sera. Ovviamente scioccato e devastato dal dolore colui che era insieme alla vittima.

Adela morta in un terribile incidente: scende da un’auto e viene investita

Adela Xhaferri, che era originaria dell’Albania ma viveva a Brescia, è morta sull’autostrada A35, vicino all’uscita di Travagliato (Brescia), esattamente tra lo svincolo di Travagliato Ovest e Travagliato Est, direzione Milano. Il dramma si è verificato dopo le 23 del 6 dicembre, quando prima la vettura si è schiantata contro un guardrail e poi è avvenuto l’investimento fatale.

Probabilmente la 27enne non è stata vista da questo veicolo, a causa del buio. Nonostante il pronto intervento di un’ambulanza e di un’automedica, per la vittima non c’è stata alcuna chance di sopravvivenza, essendo deceduta praticamente sul colpo. Dopo l’incidente il tratto di strada è stato chiuso alla viabilità.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Chieri per i rilievi del caso. Saranno le indagini a chiarire quanto successo.