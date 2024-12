Nel piccolo comune di Parabita, in provincia di Lecce, la morte di una donna anziana ha scatenato una violenta lite tra due cognati, che, da tempo, nutrivano un rancore reciproco. La sua scomparsa non ha suscitato grande tristezza tra i parenti, ma ha sollevato immediatamente una disputa legata alle spese funerarie, un argomento che nessuno voleva affrontare.

Una scena quasi surreale, che però purtroppo non è così rara in molte famiglie dove i conflitti irrisolti diventano ancora più grandi in caso di una morte. La morte di una figura di riferimento di una famiglia, infatti, spesso amplifica frustrazioni e liti mai risolte e anche in questo caso l‘addio della suocera, ha scatenato le ire di due cognati, furiosi a causa delle spese per il funerale della donna.

Ognuno sperava che qualcun altro si occupasse del pagamento, ma quando è diventato chiaro che non ci sarebbe stata una soluzione spontanea, la situazione è precipitata e il confronto tra i due uomini si è trasformato in un vero e proprio scontro fisico in pieno giorno, in mezzo alla strada, con le urla e le minacce risuonate per le vie del paese che hanno risvegliato numerosi cittadini.

Dalle urla, poi, si è arrivati alla violenza fisica, con l’uso anche di un coltello e un bastone. I passanti, preoccupati, hanno prontamente allertato i carabinieri, che sono intervenuti tempestivamente e a quanto pare erano stati allertati anche gli operatori del 118. I militari sono arrivati da Casarano proprio quando la situazione stava per degenerare. Con non poca fatica, i carabinieri sono riusciti a separare i due uomini e a fermarli.

I due entrambi di 54 anni, risiedono in paesi diversi: uno a Tuglie e l’altro a Parabita. Entrambi sono stati denunciati per porto abusivo di armi. Il conto del funerale non è chiaro da chi sarà pagato. Me entrambi i protagonisti della lite hanno rimediato una denuncia da parte dei carabinieri.