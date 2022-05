Meteo, sull’Italia arriva Scipione: bombe di calore e temperature fino a 40 gradi. Le previsioni

Previsioni meteo, ondata di caldo in arrivo nei prossimi giorni. Già da oggi, 30 maggio, le temperature subiranno un progressivo aumento. Per la giornata di mercoledì primo giugno sono previsti fino a 40 gradi. A spiegare l’evoluzione meteo sono gli esperti del Meteo.it. Secondo Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it i valori massimi potrebbero raggiungere i 37/39° all’ombra in molte località del Belpaese, spingendosi addirittura fino a 40°C nelle zone interne delle Isole maggiori.



“Da mercoledì 1 giugno la rimonta anticiclonica si farà ancora più imponente: non avremo solo condizioni di bel tempo praticamente ovunque, ma registreremo anche valori elevati di pressione e temperature: al momento i settori italiani più colpiti sembrerebbero quelli del Centro-Sud e le due Isole maggiori, ma anche in Pianura Padana, complice l’aumento dell’afa, ci sarà da soffrire”, si legge sul sito.





Previsioni meteo, l’anticiclone ‘Scipione’ fa salire le temperature



E ancora: “Al Nord la fase calda ed umida non impedirà lo sviluppo di forti temporali pomeridiani sull’arco alpino, mentre al Centro-Sud Scipione potrebbe dominare incontrastato per almeno 5/6 giorni, sfiorando anche i 40° sulle estreme regioni meridionali e sulle due Isole maggiori a cavallo del prossimo weekend”.



“Quando il Nord potrebbe invece essere raggiunto da correnti atlantiche più instabili, foriere con tutta probabilità di piogge e temporali”. L’aumento termico preoccupa non solo per le prossime settimane ma anche per lo stato di salute generale. Un nuovo aggiornamento sul clima, il Global Annual to Decadal Climate Update, pubblicato dall’Organizzazione meteorologica mondiale (Omm-Wmo), ripreso da Adnkronos.it lancia l’allarme.



C’è una probabilità del 50% che la temperatura globale media annuale raggiunga temporaneamente la soglia di 1,5 °C al di sopra del livello preindustriale per almeno uno dei prossimi cinque anni. La possibilità di superare temporaneamente 1,5°C è aumentata costantemente dal 2015, quando era prossima allo zero. Per gli anni tra il 2017 e il 2021, c’era una probabilità di superamento del 10%. Tale probabilità è aumentata a quasi il 50% per il periodo 2022-2026.

