Oggi, 3 luglio, nel solito scenario della collina con vista panoramica sul Lago di Bracciano, Maria Giuseppa Scarpulla, meglio conosciuta come Gisella Cardia, terrà il consueto incontro di preghiera mensile a Trevignano Romano. Questo evento, che vedrà la recita del rosario, ha suscitato grande attesa e curiosità tra i fedeli e i cittadini del luogo, soprattutto alla luce delle recenti dichiarazioni del Vaticano.

Il 27 giugno scorso, il Vaticano ha ufficialmente chiuso il caso delle presunte apparizioni della Vergine Maria a Gisella Cardia, confermando il “Constat de non supernaturalitate” emesso dalla diocesi di Civita Castellana e dal vescovo Marco Salvi. Questo verdetto dichiara false le apparizioni, ma non ha fermato Gisella, che continua a sostenere di ricevere messaggi dalla Madonna.

Gisella Cardia e le apparizioni della Madonna, cosa succede il 3 luglio

Alla vigilia dell’incontro di preghiera, Gisella ha diffuso l’ultimo messaggio che, a suo dire, avrebbe ricevuto dalla Madonna. In questo messaggio, la Vergine Maria, definita “Regina del Rosario”, avrebbe ammonito i fedeli: “Presto accadrà qualcosa di grande nel mondo, siate pronti”. Questo avvertimento arriva in un momento di grande incertezza e subbuglio globale, secondo le parole della veggente. Nel messaggio, la Madonna avrebbe esortato i fedeli a contrastare il male con la preghiera, descrivendo il male come una “grande serpe” che diffonde orgoglio, iniquità e malvagità. Ha invitato i sacerdoti a proteggere la verità della fede con coraggio e a camminare nella pace. Il messaggio si conclude con una benedizione nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

“Figlia mia, grazie per avermi accolta nel tuo cuore. Scrivi quanto ti dico. Il mondo è in grande subbuglio, voi contrastate il male con la preghiera! Esso si aggira come una grande serpe, gettando orgoglio, zizzania, iniquità e malvagità negli uomini. Figli miei, voi accendete la fiamma dell’amore di Dio, profumate le vostre case con la preghiera del cuore. Chiedo ai miei figli sacerdoti, siate nella pace, camminate insieme verso la vostra amabile Madre, che è la Chiesa. Con amore, proteggete la verità della fede, abbiate coraggio! La confusione e l’immoralità non vengono da Dio. Presto accadrà qualcosa di grande nel mondo, siate pronti. Ora vi benedico, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen”. Nonostante la chiusura ufficiale del caso da parte del Vaticano, l’avvocato di Gisella, Solange Marchignoli, ha dichiarato che la veggente continuerà la sua missione. “Gisella continua a vedere la Madonna e non si fermerà“, ha affermato Marchignoli, sottolineando come la Chiesa cattolica sia sempre stata prudente e reticente rispetto alle apparizioni mariane e ai fenomeni soprannaturali.

L’avvocato ha citato esempi come Medjugorje, dove il culto mariano continua nonostante la mancanza di riconoscimento ufficiale. Mentre i fedeli si preparano a partecipare all’incontro di preghiera di oggi, il futuro delle apparizioni di Trevignano Romano rimane incerto. Il verdetto del Vaticano potrebbe non fermare il culto, ma la questione continua a dividere l’opinione pubblica e la comunità ecclesiastica. In un mondo sempre più confuso e moralmente instabile, le parole della veggente e la risposta dei fedeli rappresentano un fenomeno complesso e affascinante, che continuerà a essere osservato e discusso nei mesi a venire.