Non c’è pace per il meteo in Italia. In un mese in cui le temperature potrebbero favorire già i primi weekend al mare o a godere del bel tempo in montagna, il paese continua a essere interessato da un vortice di maltempo caratterizzato da piogge violente, vento, grandine e temperature al di sotto della media del periodo. Purtroppo per gli italiani non ci sono buone notizie.

Secondo quanto riporta il sito Meteo.it, il nostro paese dovrà ancora farei i conti con il maltempo a causa dell’arrivo del Ciclone Normanno, che porterà ancora instabilità sull’Italia e piogge intense. Ci sarà una parte dello stivale a essere colpito più violentemente dal Ciclone Normanno e a spiegare come andranno i prossimi giorni ci ha pensato Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it.





Meteo Italia: previsioni del tempo maggio 2024, arriva il Ciclone Normanno

Le temperature caleranno in modo sensibile al Sud, mentre aumenteranno, altrettanto sensibilmente, al Nord; una via di mezzo al Centro. Come già anticipato, nelle prossime ore, il meridione italiano sarà colpito dal Ciclone Normanno, con le piogge più intense attese sulla Sicilia. La bassa pressione, scivolata negli ultimi 2 giorni dalla Normandia verso l’Italia centro settentrionale, sta attualmente attraversando il Canale di Sardegna per poi arrivare nelle regioni meridionali.

Nelle prossime ore sono attese piogge sulla Sicilia, ma anche sul Lazio meridionale e sul medio versante adriatico. Qualche rovescio, infine, non sarà da escludere sul Nord-Est, in particolare a ridosso dei rilievi alpini. Sempre secondo quanto spiegato dal meteorologo Tredici, giovedì 9 maggio il Ciclone Normanno si sposterà verso Creta. Ancora piogge tra Sicilia e Calabria, per poi lasciare definitivamente lo stivale venerdì 10.

Nel weekend, infatti, il ciclone Normanno raggiungerà la Turchia, poi ancora la Russia meridionale e l’area caucasica. Venerdì 10 maggio al nord è previsto un tempo poco nuvoloso. Al centro arriverà il sole e le temperature risaliranno, mentre al Sud ci saranno le ultime ore di instabilità con le ultime piogge e temporali specie in Calabria e Sicilia. La tendenza per sabato 11 e domenica 12 maggio è di tempo soleggiato e in alcune aree temperature al di sopra la media.