Parto record a Viareggio, lunedì 3 giugno una donna di 64 anni, Flavia Alvaro, ha dato alla luce un bambino. Sebastian, questo il nome scelto per il piccolo, è nato in leggero anticipo: alla 31esima settimana. Pesa meno di 2kg ma è in buone condizioni, tenuto sotto costante osservazione medica nella nursery dell’ospedale Versilia. La notizia ha diviso la comunità scientifica e non solo. Sono in molti, anche tra i medici, quelli che si interrogano sul caso, chiedendosi se sia moralmente accettabili forza così la natura.

>>“Il dono più bello”. Bebè in arrivo per il volto di Canale 5 e il nuovo compagno: presto mamma e mai così felice

Problemi che non ha in questo momento la neo mamma, al settimo cielo ed in piena ripresa dopo il taglio cesareo al quale è sottoposta d’urgenza per fare nascera il bambino. “Sono felicissima”, spiega ora che ha realizzato un desiderio che da tanto aveva nel cuore. A parlare per la Alvaro è il ginecologo che l’ha seguita in questo percorso: il dottor Andrea Marsili.





Viareggio, mamma a 64 anni con la fecondazione artificiale

“Una gravidanza tranquilla – assicura il ginecologo – vissuta con serenità. Certo, ero preoccupato, all’inizio incredulo, la prendevo anche in giro bonariamente, ma Flavia si è messa in gioco, ha voluto fortissimamente questo figlio ed è volata in Ucraina per ben due volte. Al primo tentativo circa due anni fa, Flavia aveva abortito alla 14ma settimana: un trauma. E anch’io all’inizio avevo manifestato parecchie perplessità umane e mediche”.

Poi, nell’autunno scorso, Flavia è ripartita per Kiev, alla clinica Biotex Com di Kiev, uno dei centri specializzati più noti al mondo per quanto concerne la procreazione assistita dove l’embrione, proveniente da due giovani, un bagnino e una maestra di nuoto della stessa piscina, viene impiantato. Flavia rientra in Italia e comincia il monitoraggio.

“La placenta era previa – aggiunge Marsili – ma per il resto nessun problema”. I mesi trascorrono sereni fino all’ottavo, quando Sebastian nasce sano e salvo. Adesso il piccolo è nel reparto prematuri e, appena raggiunto il peso forma sarà dimesso. Potrà tornare a casa insieme alla mamma, la più anziana madre di tutta Italia, che lo potrà mostrare alla nonna 93enne.