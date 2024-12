Ritiro totale dal mercato per grave rischio alimentare. È di queste ore la notizia della decisione della nota catena discount Penny Market di togliere dal mercato un prodotto molto amato dai bambini. Si tratta di un alimento che molto spesso si trova nelle nostre cucine, particolarmente amato dai più piccoli e non solo. Mangiato spesso per merenda o per accompagnare la visione di un film.

Stiamo parlando di popcorn. Nel dettaglio Penny Market ha annunciato il ritiro immediato di un lotto di mais per popcorn a proprio marchio. Il motivo è la presenza dell’insetticida acaricida primifos metile (pirimiphos-methyl), sostanza non adatta al consumo umano in dosi elevate.

La decisione della catena di discount sul mais per popcorn

Il prodotto mais per popcorn Penny Market a rischio è confezionato in buste da 500 grammi con il numero di lotto 310325. La data di scadenza è fissata al 31 marzo 2025. Il richiamo riguarda tutte le regioni italiane tranne la Sicilia. La produzione del mais per popcorn è stata realizzata dall’azienda Pedon Spa, nello stabilimento di Colceresa, in provincia di Vicenza.

Per evitare rischi per la salute Penny Market invita chi avesse acquistato il prodotto a non consumarlo. Il prodotto può essere riportato nel punto vendita per ottenere una sostituzione o un rimborso entro il 20 dicembre 2024. Per ulteriori informazioni è possibile ricevere assistenza al numero del produttore Pedon Spa: 0424 411125.

Le regole sull’uso dell’insetticida in questione sono cambiate nel 2016, quando è entrato in vigore il Regolamento UE n. 2016/53, che ha aggiornato gli allegati del Regolamento CE del 2005 riguardante i limiti massimi di residui (LMR) di alcuni fitofarmaci. In particolare, è stata ridotta drasticamente la soglia di pirimifos-metile nel riso da 5 mg/kg a 0,5 mg/kg, mentre è rimasta invariata per gli altri cereali.

