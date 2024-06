Afa killer in Italia: un anziano ucciso dal caldo. L’uomo è stato trovato senza vita in strada poco prima di pranzo, stroncato da un malore. Si tratta della prima vittima di una estate che si annuncia davvero bollente. Una situazione che vede l’Italia spaccata in due. Al nord pioggia e temporali, invece al centrosud temperature africane. E i medici tornano a ripetere le raccomandazioni di sempre: bere tanti liquidi e non uscire nelle ore più calde della giornata.

La vittima è un uomo di 63 anni. La tragedia è avvenuta ieri a Roma, vicino alla stazione Termini. L’uomo viveva senza una fissa dimora e lavorava come venditore ambulante. I passanti lo hanno scoperto a terra privo di coscienza intorno alle 11, un orario in cui il sole già spaccava le pietre. Sul posto sono arrivati nel giro di piceissimi minuti i soccorritori. Ma per il poveretto non c’è stato nulla da fare.

Caldo killer, prima vittima dell’estate. Anziano trovato senza vita

E’ allarme in tutta Italia a causa del clima rovente. Sono giornate da bollino rosso. La notizia della prima vittima del catto ha fatto innalzare ancora di più il livello di guardia da parte delle autorità. Sia in televisione che attraverso i social si moltiplicano gli appelli degli esperti a non esporsi al sole. Appelli rivolti in primis ai soggetti più fragili, come gli anziani.

Dopo l’allarme, sul posto insieme al personale sanitario sono arrivati anche i carabinieri. I soccorritori hanno fatto diversi tentativi per provare a rianimare l’anziano, ma il suo cuore aveva ormai smesso di battere. Sul corpo dell’uomo non sono state trovate ferite. In base a quanto è stato possibile apprende finora il decesso è stato causato dal caldo.

La vittima era di origine senegalesi e da 20 anni vendeva collanine a due passi dal Teatro dell’Opera. I commercianti della zona lo conoscevano tutti “Non era un clochard, veniva qui ogni giorno con le sue cose. Dormiva da un’altra parte. Era una bravissima persona”, hanno raccontato ai giornalisti.

Nella giornata di ieri a Roma si sono sfiorati i quaranta gradi. Temperature altissime, soprattutto tra le 14 e le 17 del pomeriggio, che possono mettere a dura prova anche una persona in perfetto stato di salute. I turisti hanno preso d’assalto le fontane. E nei prossimi giorni l’afa dovrebbe aumentare ancora, secondo quanto annunciano gli esperti.