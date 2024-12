Tragedia in autostrada: sopravvive per miracolo dopo il ribaltamento della sua auto, ma poi viene investito e ucciso da un’altra vettura. Un destino beffardo ha segnato la serata di ieri sull’A23, tra Gemona del Friuli e Udine, dove un uomo ha perso la vita in circostanze drammatiche. L’incidente, avvenuto al chilometro 38 in direzione Udine, ha coinvolto complessivamente cinque persone, causando un bilancio di un morto e quattro feriti.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo stava viaggiando con la propria auto quando, per cause ancora da accertare, il veicolo si è ribaltato. Nonostante lo spavento, la vittima è riuscita a uscire dall’abitacolo apparentemente illeso. Ma il sollievo è durato poco: pochi istanti dopo, mentre era sulla carreggiata, è stato travolto da un’altra auto in transito.

Morte choc in autostrada: macchina ribaltata, esce vivo per miracolo poi succede l’assurdo: cosa è successo

Sul luogo del tragico evento sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale sanitario del 118 e gli agenti della polizia stradale. I soccorritori hanno cercato di fare il possibile, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Gli altri coinvolti nell’incidente, quattro persone in totale, hanno riportato solo ferite lievi. Intanto, la dinamica del sinistro è al vaglio degli inquirenti, che stanno lavorando per chiarire le cause del ribaltamento e dell’investimento. L’autostrada è rimasta bloccata per diverse ore per consentire i rilievi e la messa in sicurezza del tratto stradale, causando disagi al traffico in una serata già segnata dal maltempo.

Un episodio che lascia sgomenti per la sua crudele fatalità: un uomo che sembrava aver scampato il pericolo del ribaltamento, ha invece trovato la morte pochi istanti dopo, in un momento di apparente salvezza.