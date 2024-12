Trovano una persona infilata nel camino, ma non era Babbo Natale. “Sorpresa” incredibile per gli abitanti di un tranquillo quartiere, svegliati nel cuore della notte da un forte trambusto e da richieste di aiuto provenienti dal tetto di un’abitazione. Come riporta Today, si è trattato dell’epilogo tragicomico di un tentativo di furto da parte di una coppia di malviventi. Per uno di loro l’avventura è finita malissimo.

A dare l’allarme è stato un uomo che, mentre passeggiava con il suo cane, si è insospettito alla vista di due figure sui tetti delle abitazioni. Come si è scoperto poi, non si trattava dei proprietari intenti a sistemare le decorazioni natalizie. Ma di due ladri “acrobati”. Nel giro di pochi minuti è arrivata la polizia e, a quel punto, è iniziato un inseguimento.

Durante la rocambolesca fuga sui tetti, uno dei due ladri ha pensato di nascondersi all’interno della canna fumaria di una abitazione, passando dal comignolo. Ma è finito incastrato. Il nascondiglio infatti si è trasformato in una trappola, dalla quale è riuscito a uscire soltanto grazie agli agenti che lo stavano inseguendo, ai quali è stato costretto a chiedere aiuto.

L’episodio, avvenuto a Fall River, in Massachusetts (Stati Uniti). I momenti della fuga dei ladri e la scoperta del ladro nel camino sono stati registrati dalla telecamera che indossava uno degli agenti di polizia impegnato nell’inseguimento. Le immagini, pubblicate sui social, sono presto diventate virali.

Fall River, Mass.



A man fleeing from police jumps down a chimney. Rocket scientist had to be rescued by fire. pic.twitter.com/HzO7Qjqivf — Dave Goitia AKA Davey G (@DaveyGeee_) December 13, 2024

Gli agenti, durante l’inseguimento, hanno trovato il ladro intrappolato nel camino. Per estrarlo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno dovuto rimuovere alcuni mattoni dalla base del comignolo. L’uomo è stato poi trasferito in ospedale per le cure necessarie, prima di essere arrestato con l’accusa di possesso di stupefacenti.

Nel frattempo, continuano le indagini per rintracciare il secondo uomo, il complice che ha proseguito la fuga sui tetti senza aiutare il suo amico, probabilmente dopo aver capito di non poter fare nulla per liberarlo prima dell’arrivo della polizia.