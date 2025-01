Un tragico incidente stradale si è verificato sulla Strada Provinciale 11, nel tratto che collega Gela a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, causando la morte di una bambina di 9 anni. L’evento ha scosso profondamente la comunità locale e riacceso il dibattito sulla sicurezza stradale nella zona. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto nella mattinata del 28 gennaio 2025. La bambina viaggiava a bordo di un’automobile insieme alla madre e ai due fratellini.

Per cause ancora in fase di accertamento, il veicolo ha perso il controllo, uscendo fuori strada e terminando la sua corsa contro un ostacolo. L’impatto è stato particolarmente violento, causando il decesso immediato della piccola. La madre è stata trasportata d’urgenza in ospedale in condizioni gravissime, mentre i due fratellini hanno riportato ferite di diversa entità. La notizia della tragedia ha profondamente colpito le comunità di Gela e Niscemi.





Incidente terribile a Caltanissetta, morta bimba di 9 anni

Numerosi messaggi di cordoglio sono stati espressi sui social media, con cittadini che manifestano vicinanza alla famiglia colpita dal lutto. Le autorità locali stanno valutando la possibilità di proclamare una giornata di lutto cittadino in memoria della giovane vittima. La Strada Provinciale 11 è tristemente nota per la sua pericolosità. Negli ultimi anni, diversi incidenti mortali si sono verificati su questo tratto. Ad esempio, nel dicembre 2021, tre giovani persero la vita in un tragico schianto nei pressi del bivio Paradisa, all’uscita di Niscemi.

Questi eventi hanno sollevato ripetute preoccupazioni riguardo alle condizioni di sicurezza della strada. In seguito a questi tragici eventi, esponenti politici e cittadini hanno più volte sollecitato interventi per migliorare la sicurezza sulla SP11. Francesco Di Dio, dirigente provinciale del Partito Democratico, ha dichiarato: “Purtroppo la SP 11 Niscemi-Bivio Priolo, nel tratto che va dalla rotonda del supermercato ‘Superconvenienza’ e fino alla sede dei Ranger, è tristemente nota per tanti gravi incidenti avvenuti, come quello mortale di recente dove ha perso la vita un giovane”.

Nonostante le ripetute richieste, finora sono stati realizzati pochi interventi concreti per mettere in sicurezza la strada. Le autorità competenti hanno avviato un’indagine per determinare le cause esatte dell’incidente. Saranno esaminati eventuali fattori come l’eccesso di velocità, le condizioni del manto stradale e possibili distrazioni alla guida. I risultati dell’indagine saranno cruciali per comprendere le dinamiche dell’accaduto e prevenire futuri incidenti.

