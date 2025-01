Crolla un muro, la frana spezza il tubo del gas: si scava per cercare feriti. Cosa è successo

Paura questa mattina nel quartiere Lagaccio a Genova, dove un giardino privato è crollato su via dei Cinque Santi, a causa delle forti piogge dei giorni scorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Genova e la polizia locale. Attualmente, sono impegnati anche il nucleo cinofilo proveniente dal Piemonte e un gruppo specializzato in movimento terra per accertare che sotto i detriti non vi siano persone coinvolte.

Al momento, infatti, non è ancora escluso che qualcuno possa essere rimasto sepolto sotto le macerie. Il cedimento del giardino, supportato da un muro di contenimento in cemento armato, ha causato la rottura di diverse tubature, tra cui una del gas. Il consigliere municipale Lucente ha segnalato una significativa perdita di gas: “Non si respirava”, ha scritto in un post su Facebook. Sul posto i vigili del fuoco stanno cercando di mettere in sicurezza l’area. La frana si è verificata intorno alle 7:10. Per ora non si segnalano feriti, ma i soccorritori stanno scavando per escludere la presenza di persone sotto i detriti.

Un escavatore dei vigili del fuoco è stato inviato sul luogo per accelerare la rimozione della terra caduta. Ai microfoni di Primocanale, una residente del palazzo vicino ha espresso la sua frustrazione, raccontando che lo stato del muro era fonte di preoccupazione già da tempo: “Da tempo le crepe su quel muro ci preoccupavano – spiega -, abbiamo inviato pec e avvisato tutti e ora è successo il disastro”.

Anche l’amministratore del condominio ha confermato che le lesioni risalivano a diversi anni fa: “Abbiamo fatto diverse assemblee per nominare un tecnico ma non eravamo riusciti, alla fine, e avevamo rinviato la delibera a una nuova data. Io avevo comunque dato mandato di effettuare una verifica e sono presenti i sensori che domenica sono stati controllati dai vigili del fuoco che sono intervenuti per una perdita”.

Sempre questa mattina, alle 5:30, un’altra frana di grosse dimensioni ha bloccato la carreggiata del Passo dei Giovi, vicino a Busalla, nel Genovese. Il fango ha travolto un’auto, ferendo una persona che è stata portata in codice giallo al San Martino. Anche un palo dell’illuminazione è stato abbattuto. Sul luogo sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco di Busalla, i tecnici di Terna per il palo elettrico e Anas.

Situazione critica anche nel territorio di Vicenza, in Veneto, dove ieri è stato dichiarato il livello di allerta gialla per rischio idraulico e idrogeologico. La piena del fiume Bacchiglione è attesa in mattinata. Durante la notte, una parte del muro che costeggia la chiesa di San Giorgio, in viale Fusinato, è crollata.