Un avviso di maltempo è stato diramato in alcune regioni di Spagna, Portogallo, Francia, Regno Unito e Irlanda a causa della tempesta Herminia, che sta colpendo l’Europa con venti intensi, piogge torrenziali e onde anomale. Il sistema meteorologico è stato denominato Herminia venerdì dalle autorità spagnole, dove sono stati segnalati venti di forza uragano.

Secondo le informazioni disponibili, una persona ha perso la vita a Ourense in un incidente automobilistico causato dalle condizioni climatiche estreme, mentre oltre 13.000 abitazioni in Galizia sono rimaste senza corrente elettrica lunedì, come riportato dai media locali. In Francia, otto dipartimenti hanno emesso un’allerta meteorologica arancione, mentre nel dipartimento di Ille-et-Vilaine è stato dichiarato il livello rosso.

Meteo, forte maltempo al Nord: tempesta Herminia in transito

A Rennes, città principale della zona, si è verificata la peggior alluvione degli ultimi quattro decenni, e le autorità locali hanno avvisato che “le previsioni rimangono sfavorevoli per le prossime ore”. Herminia si sta spostando anche verso l’Italia. La perturbazione ha già raggiunto le regioni settentrionali, con particolare attenzione alla Liguria, dove continuerà a manifestarsi con forza fino a tarda notte. Le autorità hanno emesso un’allerta gialla per questa area.

Nella prima parte della giornata di martedì, il Centro-Nord sarà ancora interessato da questa perturbazione, con piogge diffuse, localmente temporalesche, e nuovi apporti di neve fresca sulle Alpi. Questa situazione potrebbe determinare un aumento del livello di rischio valanghe. Nel pomeriggio, invece, l’instabilità si concentrerà al Sud e nell’area del basso Tirreno, con la possibilità di temporali. Il maltempo si diffonderà ulteriormente nel nord Italia, per poi estendersi progressivamente verso il centro e il sud.

A partire dalle 9 del mattino, la parte più intensa della tempesta interesserà la Toscana, raggiungendo Roma intorno alle 10. Successivamente, Herminia colpirà la Campania, proseguendo il suo passaggio verso Calabria, Puglia e Sicilia. Per mercoledì si prevede un miglioramento delle condizioni meteorologiche al Centro-Nord, ma con la possibile comparsa di nebbia in Val Padana. Al Sud e nelle Isole, invece, il passaggio di un rapido impulso perturbato porterà a condizioni instabili.