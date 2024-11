Offerte di lavoro, ecco il bando delle Poste Italiane. In un periodo di grandi insicurezze e precarietà arriva una buona notizia. L’azienda che gestisce prodotti e servizi postali, ma fornisce anche strumenti per il risparmio, finanziari e assicurativi oltre che nella logistica, è pronta ad assumere.

Si parla di 7500 assunzioni. L’annuncio è arrivato in queste ore: “Nel 2024 e nel 2025 grazie all’accordo positivo ed innovativo che abbiamo siglato sulle politiche attive è previsto nel gruppo Poste Italiane l’inserimento di 7.548 lavoratori a tempo indeterminato”. Così il segretario generale del Slp Cisl Raffaele Roscigno, che ha parlato dell’intesa raggiunta con gli altri sindacati, escluse Cgil e Uil.

Leggi anche: “Rischio salmonella”. Lidl ritira il prodotto da tutti i supermercati: marca e lotto





Poste Italiane assume oltre 7500 nuovi lavoratori, come candidarsi e i requisiti

Di queste assunzioni 5.948 lavoratori saranno impegnati nel settore della logistica, mentre 1.600 saranno destinati alla rete postale e commerciale. Il testo è stato concordato oggi, giovedì 28 novembre, ma servirà ancora un po’ di pazienza per candidarsi. Con la nuova trattativa le assunzioni avvengono tramite una graduatoria creata con coloro che lavorano come tempi determinati per 12 mesi.

In particolare, nel settore Posta, comunicazione e logistica, sono previsti 1171 interventi, di cui 811 nell’attività di recapito e 360 nello smistamento. Sono previste 5447 stabilizzazioni previste nel recapito e 500 nel settore smistamento, per un totale di 5.947 interventi. Nel settore Mercato privati, invece, le trasformazioni riguarderanno 200 dipendenti full time equivalent, per complessivi 400 interventi.

Nella trattativa si è parlato anche di smart working. Ok all’avvio della sperimentazione dell’orario a 5 giorni negli uffici postali delle aree metropolitane. Poste Italiane, disponibile alla proroga dello smart working, ha rinviato la definizione dei dettagli in una prossima riunione. In un prossimo incontro si discuterà anche dell’indennità di relazione. Sono previsti importi giornalieri pari a 5,50 euro per gli Of, 6.00 euro per gli Scf e Scb e 9 euro per gli Scm.

Infine il progetto Rete Corriere (accordo 16 luglio 2024) sarà supportato da un organico di 4.645 corrieri (di cui 25 per progetto Microfullfilment) e 500 nuovi addetti smistamento segmento pacchi.

Bambina di 7 anni cade dalla finestra della casa famiglia, grave. La mamma va in ospedale e si butta giù