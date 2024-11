Un drammatico episodio si è consumato a Botricello, in provincia di Catanzaro, dove una bambina di 7 anni è precipitata dalla finestra del secondo piano di una casa famiglia. La madre, presente al momento dell’incidente, si è tolta la vita poche ore dopo l’accaduto, gettandosi nel vuoto dall’ospedale dove la figlia era stata ricoverata. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto mentre la madre e la bambina si trovavano nella loro stanza.

“La figlia di sette anni cade dalla finestra della casa protetta dove viveva con la madre, riportando gravi ferite”. Nonostante le gravi condizioni iniziali, la piccola è stata prontamente soccorsa e trasportata in ambulanza all’ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro, dove i medici hanno riscontrato diversi traumi. Fortunatamente, al momento non sembrerebbe essere in pericolo di vita.





Catanzaro, bimba di 7 anni cade dal balcone: la mamma si suicida

I carabinieri della stazione di Botricello, insieme a quelli della Compagnia di Sellia Marina, stanno indagando sull’accaduto per capire se si sia trattato di una caduta accidentale o se dietro l’incidente possano celarsi altre dinamiche. Secondo quanto emerso finora, la bambina potrebbe essere precipitata a causa di un attimo di distrazione della madre.

Il dramma ha assunto contorni ancora più tragici poche ore dopo. La madre, una donna di 30 anni, si è tolta la vita gettandosi nel vuoto dall’ospedale di Catanzaro, dove aveva accompagnato la figlia ferita. “La donna una volta arrivata in ospedale con la piccola, si è suicidata lanciandosi nel vuoto”. Madre e figlia, originarie di un comune dell’entroterra catanzarese, erano ospiti della casa famiglia da circa due anni. Le motivazioni dietro il gesto estremo della donna restano al vaglio degli investigatori, che stanno cercando di ricostruire il contesto psicologico e personale in cui è maturato l’accaduto.

Mentre i carabinieri della Compagnia di Sellia Marina continuano a lavorare per ricostruire la dinamica della caduta della bambina, gli investigatori della Squadra Mobile di Catanzaro sono intervenuti per approfondire le circostanze del suicidio della madre. Il contesto di difficoltà vissuto dalla famiglia potrebbe aver contribuito alla tragica concatenazione di eventi, ma le indagini sono ancora in corso. La tragedia ha sconvolto la comunità di Botricello e l’entroterra catanzarese. La casa famiglia, luogo di protezione per persone in situazioni di fragilità, si è trovata al centro di un episodio drammatico che ha sollevato interrogativi e riflessioni sul supporto e l’assistenza garantiti agli ospiti. La bambina, ancora ricoverata, è ora al centro delle attenzioni mediche e, soprattutto, di un sistema che dovrà fornirle sostegno dopo aver vissuto un evento così traumatico.