Maxi incidente tra più mezzi nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 28 dicembre, nel salernitano. Ancora da chiarire le cause del sinistro costato la vita a un uomo, Gerardo Perna, 49enne di Calabritto. Tra le persone ferite anche la figlia di 10 anni dello stesso Perna, trasportata insieme agli altri feriti immediatamente in ospedale. Quello che è certo è che 5 sono stati i mezzi coinvolti.

Tutti i feriti sono stati portati in ospedale. Sul posto sono giunti vigili del fuoco, carabinieri ed ambulanze del 118, oltre a personale dell’Anas: il traffico è andato rapidamente in tilt in attesa dei soccorsi e dei rilievi. L’impatto è avvenuto nei pressi di Oliveto Citra, lungo la Strada Statale 691 – Fondo Valle Sele.





Incidente a Salerno tra 5 mezzi, c’è una vittima

Tantissimi i messaggi social arrivati in ricordo di Gerardo, tra lo choc e il dolore: “Mio Dio, che tragedia. Solo qualche ora fa l’ho salutato davanti casa mentre era fuori con il suo cane. L’ assurdità della vita. Che la terra ti sia lieve”.

L’incidente aveva causato rallentamenti sulla strada. Era stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni all’altezza del chilometro 6: per chi proviene da Lioni, uscita obbligatoria allo svincolo di Contursi Est, mentre per chi proviene dall’A2 Salerno-Reggio Calabria l’uscita obbligatoria è quella di Contursi – Zona Industriale.

Solo pochi giorni fa il salernitano aveva pianto la scomparsa dalla giornalista 33enne Marta Naddei, morta in un incidente stradale. Una perdita incolmabile per il giornalismo, soprattutto quello di una volta, vecchio stampo. Marta infatti amava fare le inchieste, approfondire le notizie e con il collega Andrea Pellegrino pubblica un libro-denuncia sul «Sistema Salerno» in cui viene messo a nudo quell’ intreccio tra politica e imprenditoria che caratterizza gli anni recenti della vita salernitana.