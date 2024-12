Le dinamiche tra le coppie continuano a tenere banco e a movimentare il Grande Fratello, alimentando l’interesse del pubblico. Nella serata di ieri, è andata in scena una scenata di gelosia che ha infiammato la diretta streaming su Mediaset Infinity, scatenando un acceso dibattito sui social. Protagonista dell’episodio è stata Zeudi di Palma, che ha deciso di sfogarsi nel salone della casa, davanti agli altri concorrenti.

Zeudi di Palma e Helena Prestes hanno sviluppato un’amicizia particolare, che però sembra essere entrata in crisi. Zeudi si è dichiarata alla modella brasiliana, ma Helena, reduce dalla delusione per il rifiuto del pallavolista argentino Javier Martinez, non si è ancora completamente aperta. Di recente, però, Helena ha riallacciato i rapporti con Javier: i due si sono riavvicinati e hanno ripreso a scambiarsi abbracci, una situazione che Zeudi non vede di buon occhio.

L’ex Miss Italia non ha nascosto la sua frustrazione e si è sfogata apertamente, rivolgendosi in particolare a Shaila Gatta, da sempre in contrasto con Helena, e a Lorenzo Spolverato. “Ci sono cose che non mi piacciono – ha confessato Zeudi, manifestando il suo malessere –, a me piacciono le persone chiare. Per me, coerenza e onestà sono due valori fondamentali che dovrebbero guidare ogni relazione”.

Zeudi si è poi detta convinta di essere vittima di un gioco manipolatorio da parte di Helena: “Io sono una persona pensante e intelligente, e non mi faccio usare per una clip. Non lo permetterò mai. Spero di non essere stata usata, ma il dubbio c’è. Quando una persona prova sentimenti per un’altra, mi viene da pensare che abbia voluto sfruttarmi”.

Queste dichiarazioni hanno diviso i fan: da una parte quelli che sostengono Zeudi, dall’altra i sostenitori di Helena, che hanno sempre guardato con sospetto l’avvicinamento dell’ex Miss Italia alla loro beniamina.

Zeudi ha poi fatto un’analisi dei fatti: “Sono tre giorni che si è riavvicinata a Javier. Per me questa situazione non ha senso. Non faccio accuse a caso, mi baso su ciò che vedo”. Ha anche raccontato un episodio recente: “Stamani ci hanno chiamate in coppia per fare il buongiorno, ma io non volevo partecipare. Avevo già capito tutto. Non sono cretina, non mi sento più a mio agio quando vengo presa in giro. Lei, con te Lore, si era fermata, e ora è sempre con Javier. Dico solo: non mi baciare sotto le coperte se hai sentimenti per un altro”.