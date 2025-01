Avevano rispettivamente 31 e 32 anni i due giovani, un uomo e una donna di origine cinese, che hanno perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto nella serata dell’8 gennaio. La coppia stava viaggiando lungo la strada regionale 11, nel territorio di Bussolengo, in direzione Peschiera del Garda, quando la loro automobile è uscita di strada, schiantandosi contro un albero. L’impatto si è verificato poco prima della mezzanotte.

Secondo le prime informazioni emerse, sembra che il veicolo abbia perso il controllo autonomamente, senza che altre auto fossero coinvolte. L’auto è finita fuori strada, andando a schiantarsi violentemente contro un platano. I soccorsi sono stati immediati: sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118, gli agenti della polizia stradale e i vigili del fuoco. Nonostante i tentativi degli operatori del soccosrso, per i due giovani non c’è stato nulla da fare. L’uomo e la donna sono morti a seguito delle ferite riportate nel violento impatto.

Incidente a Verona, l’auto si schianta contro un albero: morti mamma e papà

A bordo dell’auto viaggiava anche la figlia della coppia, una bambina di soli quattro anni. La piccola, che si trovava sul sedile posteriore, è rimasta gravemente ferita. Dopo essere stata estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Borgo Trento, dove è stata ricoverata in condizioni serie. I medici stanno monitorando attentamente le sue condizioni.

Le autorità stanno lavorando per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente. Al momento, non risultano altri veicoli coinvolti e si ipotizza che la perdita di controllo del mezzo possa essere stata causata da un malore, un colpo di sonno, o forse dalle condizioni dell’asfalto. L’indagine prosegue per chiarire ogni dettaglio.

Nella stessa giornata, sempre a Bussolengo, si è verificato un altro incidente stradale, seppur di minore gravità. Intorno alle 12:15, lungo la Statale 12 (tangenziale) in direzione Verona, due automobili si sono scontrate. Si tratta di una Toyota Yaris, guidata da una donna di 29 anni identificata come T.F., e una BMW condotta da un giovane di 22 anni, O.D. A seguito dell’impatto, avvenuto in corsia di sorpasso, la donna ha riportato politraumi ed è stata trasportata in ospedale per le cure del caso. Il conducente della BMW, invece, è rimasto illeso.