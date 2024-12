Italia travolta da una nuova ondata di maltempo. Per la giornata di oggi, martedì 24 dicembre, scatta quindi l’allerta gialla in 9 regioni. Neve, mareggiate e raffiche di vento. L’allerta è stata diramata dalla protezione civile. La nuova ondata di maltempo che sta attraversando l’Italia in queste ore non risparmia nemmeno il giorno di Natale. L’allerta, inizialmente prevista per oggi, è stata infatti estesa fino al 25 dicembre, coinvolgendo ben nove regioni.

Le previsioni parlano di precipitazioni diffuse e nevose, a partire dai 300 metri di altitudine, con fenomeni che potranno intensificarsi soprattutto al centro-nord. Gli italiani che risiederanno in zone montuose o in aree collinari dovranno prepararsi a un Natale sotto la neve, con temperature rigide e possibili disagi legati al traffico e alla viabilità.

“La vasta perturbazione con aria fredda che sta interessando il nostro Paese continuerà a mantenere condizioni di spiccata instabilità sulle regioni centri-meridionali, con precipitazioni, anche nevose, fino a bassa quota insieme ed un’intensificazione della ventilazione dai quadranti settentrionali”, si legge infatti in una nota della Protezione civile.

La protezione civile “sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte, alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende quelli diramati nei giorni scorsi”. È fondamentale che tutti rispettino le indicazioni della Protezione Civile, monitorando costantemente le previsioni e adottando le misure precauzionali per evitare rischi.

Le zone più colpite sono quelle della fascia adriatica in particolare Marche, Abruzzo, Molise e Puglia. Neve anche sui monti di Campania, Calabria, Puglia e Sicilia. Dove non nevicherà sarà, invece, la pioggia ad essere la protagonista. La Protezione Civile ha diramato l’allerta in: Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Le Isole Tremiti, in provincia di Foggia, sono isolate da 48 ore a causa del maltempo. Anche martedì 24 dicembre è rimasta nel porto di Termoli, in provincia di Campobasso, insieme ai pescherecci della flottiglia molisana, la motonave che collega quotidianamente il Molise con l’arcipelago.

Proseguono le richieste di intervento al comando dei vigili del fuoco di Termoli che hanno lavorato l’intera notte tra allagamenti, caduta di cornicioni e insegne e alberi pericolanti. In Puglia la circolazione dei treni è sospesa dalle 11 di martedì 24 dicembre tra Trinitapoli e Barletta per danni causati dal maltempo alla linea elettrica. Chiesto l’intervento dei tecnici ma i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare ritardi, limitazioni di percorso o cancellazioni.