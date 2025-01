Alto Adige, bimbo di 7 anni muore dopo malore a scuola. Sul corpo del piccolo è stata disposta l’autopsia. L’esame dovrà fare luce sulle cause. Il dramma si è consumato alle elementari di Villa Ottone, in Val Pusteria. La tragedia, scrive il quotidiano in lingua tedesca dell’Alto Adige Dolomiten, si è verificata mercoledì, quando il bambino, figlio di migranti marocchini, dopo un’ora di pattinaggio con i compagni di classe ha accusato giramenti di testa, prima di crollare a terra.

Allertati i servizi di soccorso, mel giro di pochi minuti il bambino è stato raggiunto dal medico d’urgenza e portato all’ospedale di Brunico, dove però è deceduto nonostante tutti i tentativi di rianimazione. Sotto choc i compagni.





Reazioni sono arrivate anche dalle istituzioni. “Con profondo dolore apprendo della tragica morte di un bimbo di sette anni, venuto a mancare dopo aver accusato un malore nella scuola primaria di Villa Ottone in provincia di Bolzano”, ha scritto in un post su X il ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara.

Commentando la vicenda, ha voluto anche rivolgere il suo pensiero “anzitutto alla famiglia. Ai suoi genitori vanno le mie più sentite condoglianze”. L’autopsia come detto già disposta dalle autorità sanitarie, dovrà chiarire le cause del decesso. Tra le ipotesi, si valuta la possibile presenza di una patologia preesistente o di un evento cardiaco improvviso.

Alla morte cardiaca improvvisa si deve circa un quinto dei decessi improvvisi fra i bambini italiani al di sotto di 13 anni, rileva il Ministero della Salute. Secondo i cardiologi dell’Ospedale Pediatrico Bambin Gesù di Roma, che hanno lanciato alcuni mesi fa uno screening elettrocardiografico di prevenzione nelle scuole di alcuni comuni laziali,