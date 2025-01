Possibile nuovo abbandono al Grande Fratello. Una concorrente avrebbe manifestato l’intenzione di andare via, infatti nel corso della notte tra il 9 e il 10 gennaio avrebbe avuto una pesante crisi. Una situazione tutta da seguire con la massima attenzione e che potrebbe preoccupare Alfonso Signorini, che dopo Jessica perderebbe un’altra protagonista.

Nella casa del Grande Fratello la concorrente potrebbe andare via, alla luce degli ultimi avvenimenti che l’hanno scossa profondamente. A parlarne è stato l’influencer Amedeo Venza, che sui suoi due profili Instagran ne ha parlato in maniera chiarissima. E ha anche lanciato un sondaggio tra i suoi follower.

Grande Fratello, concorrente potrebbe andare via: “Crisi in confessionale”

Dunque, Venza ha scritto innanzitutto a proposito della possibilità che la concorrente vada via: “Nella notte un concorrente avrebbe avuto un attacco di crisi in confessionale… Era sul punto di lasciare il programma“. Poi ha tirato fuori il nome di colei che vorrebbe mollare per sempre.

L’influencer ha infatti aggiunto: “Ilaria vorrebbe lasciare il programma! Per diverso tempo è stata in confessionale”. E ha chiesto ai suoi seguaci se secondo loro uscirà prima di lunedì. Ricordiamo che la Galassi è finita in televoto d’ufficio assieme a Helena per la punizione subita dal GF, dopo la lite choc.

Non resta che attendere le prossime ore per capire se Ilaria resisterà oppure se chiederà che la porta rossa possa aprirsi per andare via.