Malore in campo in Udinese-Roma: gara sospesa. Cosa è successo

Malore improvviso in campo durante la partita fra Roma e Udinese. Al minuto 71' dopo circa metà secondo tempo giocato il difensore della Costa d'Avorio Ndicka si è accasciato al suolo senza nessun motivo apparente.





Il terrore si è dipinto sui volti degli altri giocatori che hanno subito fermato il gioco per far accorrere in campo i medici con il defribillatore. Il difensore giallorosso ha avvertito un dolore al petto e poi si è accasciato ma non ha mai perso coscienza ed ha lasciato il campo in barella alzando il pollice per tranquillizzare tutti. Ma evidentemente la situazione non deve essere stata troppo rassicurante dal momento che l'incontro è stato comunque definitivamente interrotto al 75'. Il primo elettrocardiogramma – infatti – ha dato un esito definito «molto preoccupante».

"L'allenatore – riferisce il Corriere della Sera – si è trattenuto nello spogliatoio, mentre anche il tecnico dell'Udinese si era detto d'accordo a sospendere la partita per qualche minuto. Evidentemente quando De Rossi è tornato in campo non aveva notizie troppo rassicuranti e la partita è stata sospesa in via definitiva." Il calciatore della Roma è stato portato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine per approfondimenti e si attendono a breve notizie sulle sue condizioni. De Rossi tornato dallo spogliatoio ha parlato con l'arbitro e poi ha riunito in cerchio i suoi giocatori che non se la sono sentita di continuare. La partita è stata rinviata a data da destinarsi.