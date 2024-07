Dramma a Anagni, nel frusinate, un bambino di 12 anni è morto improvvisamente nelle prime ore di oggi. Si chiamava Leonardo Manicuti. Ancora da capire cosa sia successo, sembra che sul corpo del piccolo sia stata disposta l’autopsia. Sotto choc il sindaco di Anagni Daniele Natalia. Raggiunto al telefono da Frosinone Today dice: “Una notizia che ci ha lasciato senza parole, non possiamo che stringerci come comunità intorno ai genitori che hanno perso il loro unico figlio in questo modo”.

Cosa si successo realmente, lo stabilirà la magistratura. A ricostruire le ultime ore del bimbo è il quotidiano Il Messaggero. “Leonardo si è sentito male nella serata di domenica dopo essere stato in pizzeria con i genitori. Sono stati loro ad accompagnarlo in ospedale e qui il bambino è stato visitato senza registrare condizioni che destassero una particolare preoccupazione”.





“Secondo alcune versioni si è sentito meglio dopo avere vomitato ed al termine degli esami di rito è tornato a casa. Leonardo è andato a dormire e la madre è stata al suo fianco. Nella notte, intorno alle 3, il bambino si è alzato dal letto per andare in bagno e qui è svenuto. È stata la madre a soccorrerlo e a chiamare il medico di famiglia”.

Immediati i soccorsi. Nel giro di poco sul posto sono arrivati un’automedica e di un’ambulanza dell’Ares 118. I medici compresa la situazione delicata hanno trasferito d’urgenza il bimbo al ‘Fabrizio Spaziani’ ma qui purtroppo è deceduto poco dopo le 3. Ancora nessuna ipotesi sulle cause del malore: possibile un vizio congenito mai palesato prima di ieri sera.

L’azienda sanitaria locale ha avviato immediatamente gli accertamenti del caso, ma per ora ha preferito non rilasciare dichiarazioni ufficiali. Leonardo Manicuti viveva con la famiglia nella contrada Tufano. Figlio unico, frequentava la Scuola Media in uno degli istituti della città dei papi.