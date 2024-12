Emozionante la storia riguardante Angiolino e Margherita, marito e moglie uniti in matrimonio per circa 70 anni prima della morte avvenuta a un giorno di distanza l’uno dall’altra. Hanno vissuto praticamente sempre insieme e anche quando la loro esistenza stava terminando non si sono lasciati a lungo, andandosene quasi in simultanea.

Angiolina e Margherita hanno dunque trovato la morte a un giorno di distanza e poi sono stati sepolti nel luogo che più amavano. Una scelta toccante quella dei loro tre figli, che hanno voluto esaudire un desiderio della coppia. Una figlia ha rotto il silenzio a La Gazzetta di Modena, fornendo particolari sulla vita dei genitori.

Leggi anche: Marito e moglie morti a poche ore di distanza. Giacomo e Imelda commuovono l’Italia





Angiolino e Margherita morti a un giorno di distanza: erano sposati da 70 anni

I nomi completi dei due coniugi sono Angiolino Martinelli e Margherita Pasini: lui aveva 92 anni, mentre la moglie 89. La morte ha colpito prima l’uomo nella giornata del 21 dicembre, mentre il giorno successivo se n’è andata anche la donna dopo aver lottato con una lunga malattia. La figlia Silvana ha fatto sapere che “si sono conosciuti a Bastiglia, dove viveva papà, perché la mamma era andata a trovare una parente che aveva avuto un figlio”.

Gli altri due figli della coppia si chiamano Ezio e Maurizio. Angiolino e Margherita hanno sempre vissuto a Modena, dove sono morti nella loro abitazione. Ma tutte le estati le passavano ad Acquaria di Montecreto, dove ora riposano. A La Gazzetta di Modena la figlia Silvana ha poi rivelato che “papà era operaio, ma anche un grande amante del Modena. Per trent’anni ha fatto la maschera allo stadio e così noi andavamo con lui a vedere le partite. Amava anche andare in bicicletta, un sacco di volte è andato da Modena a Sestola”.

La donna ha poi concluso, dicendo che “papà era un po’ pessimista, ma amava anche scherzare. La mamma era sempre positiva. Lei, casalinga, si è sempre occupata della famiglia facendo comunque lavoretti per portare qualche altro soldo in casa, amava tantissimo la musica, l’ha ascoltata fino all’ultimo, da Battiato a Il Volo”. Angiolino e Margherita avevano anche tre nipoti, Alessia, Valentina e Elena oltre ai due pronipoti Vittoria e Niccolò.