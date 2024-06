Rabbia e dolore per la morte di Ivana, la giovane mamma di 39 anni investita da una vettura mentre attraversava la strada. Il guidatore è poi risultato positivo all’alcol test. La donna era al mare quando è avvenuta la tragedia. Sotto choc il marito che stava vicino a lei; anche lui è stato colpito dalla macchina, riportando alcune ferite, ma per fortuna si è salvato. La donna lascia anche tre figli piccoli.

Una tragedia assurda avvenuta nella notte tra venerdì 21 e sabato 22 giugno. Ivana e il marito dovevano partecipare a una festa in un bar, nessuno poteva immaginare quello che sarebbe successo. Ad aspettarli c’erano altri amici. Mentre attraversavano la strada per entrare al bar. sono stati travolti entrambi da una Volvo alla cui guida c’era da un 44enne, poi risultato positivo all’alcol test. L’uomo poi ha rischiato il linciaggio da parte degli amici della vittima; solo l’intervento dei carabinieri lo ha salvato dalla furia dei presenti. Adesso si trova ai domiciliari.

Rabbia e dolore per la morte di Ivana. La giovane mamma lascia 3 figli

Al Lido delle Nazioni (Ferrara), a quell’ora c’era tanta gente in giro. La vittima si chiama Ivana Ferroni. “Sono sconvolta – ha raccontato la titolare del bar dove si svolgeva la festa -. Ero qui sotto al gazebo del bar, dove era in corso una serata con cena e musica, quando ho sentito un gran botto. Sono corsa in strada e ho visto Ivana volare, illuminata dai fari di un’automobile arrivata come una saetta. Con i buttafuori mi sono precipitata, abbiamo provato a sentire i parametri, ma era in una pozza di sangue, in condizioni indescrivibili”.

Una volta dato l’allarme, sul posto sono arrivati subito i soccorritori. Le condizioni di Ivana sono apparse subito gravi al personale del 118. La donna è stata portata d’urgenza all’ospedale, ma le ferite riportate erano troppo gravi e poco dopo è deceduta.

Come riporta Estense.com, l’uomo alla guida della vettura, un 44enne, è risultato positivo all’alcol test, con un valore quasi triplo di quello consentito dalla legge. Il pm di turno ha aperto un fascicolo di inchiesta per omicidio stradale. Disposta una consulenza cinematica sul mezzo, accertamenti necessari a stabilire con esattezza la dinamica dell’accaduto. Restano rabbia, dolore e sgomento tra gli amici di Ivana, che ricordano la giovane vittima come una donna sempre sorridente e solare.