Un terribile incidente sulla Lecce – Torre Chianca è costato la vita ad una donna di 52 anni. La vittima si chiamava Antonella Vitelli. Ancora da capire la dinamica del sinistro nel quale sono rimaste coinvolte tre automobili, ma pare che alla base ci sia un tamponamento in fase di sorpasso. Toccherà ora agli uomini delle Forze dell’ordine, anche loro giunti sul luogo dell’incidente, ricostruire la dinamica del sinistro.

È successo tutto in pochi secondi. La vittima, residente nel leccese, era a bordo di una Hyundai Atos, condotta dal marito che ha riportato gravi lesioni. Le altre due vetture coinvolte sono una Fiat Punto e una Mercedes. Sono stati alcuni automobilisti di passaggio, quando hanno notato le auto in difficoltà, ad attivare la macchina dei soccorsi.





Lecce, tragico incidente tre 3 automobili: morta una donna

Racconta Lecce Today come: “intervenuti i Vigili del Fuoco del comando di Lecce che hanno estratto i malcapitati rimasti incastrati nelle lamiere. I feriti sono stati consegnati nelle mani dei sanitari del 118 e sono stati accompagnati al Pronto Soccorso dell’Ospedale Vito Fazzi, in codice verde. Per la 52enne sull’auto finita fuori strada non c’era più nulla da fare. Il suo cuore aveva già smesso di battere”.

Ieri si era verificato un altro terribile incidente. Di due morti e due feriti il bilancio dell’incidente avvenuto all’alba sulla statale Palermo-Sciacca, all’altezza dello svincolo per Giacalone, in territorio di Monreale. A perdere la vita un bambino di 16 mesi, Abd Rahim Gharsallah, e una ragazza di 20 anni, Selma El Mouakit.

Per loro non c’è stato niente da fare. All’arrivo dei soccorritori erano già morti. Gravemente ferita M J. di 23 anni, ricoverata al Civico in prognosi riservata. Nello stesso ospedale c’è una terza ragazza, C. I. di 21 anni, trasportata in codice giallo.