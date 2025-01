“C’è un uomo lì dentro”. Scoperta choc sulla provinciale, il cadavere è rimasto nell’auto distrutta per ore

Un terribile incidente stradale è costato la vita ad un uomo di 47 anni, la vittima si chiamava Sandro Sganzerla era un operatore forestale e viveva Cuneo. Particolarmente triste la dinamica, il corpo dell’uomo è stato notato solo dopo molte ore quando per lui non c’era più niente da fare. Il sinistro si è verificato, in via Roccaspavera, la strada provinciale che collega Borgo San Dalmazzo a Cuneo attraversando il territorio comunale di Vignolo.

Ancora da capire la dinamica. A quanto riporta La Stampa: “La vettura è finita nella scarpata e ha capottato nel terreno adiacente, in una zona nascosta da una serie di arbusti e non ben visibile dalla carreggiata. Anche per questo i soccorsi sono partiti soltanto dopo le 10 di oggi”.





Vignolo, incidente stradale morto 47enne

Sandro Sganzerla à la prima del 2025. L’anno scorso, sulle strade della Granda, sono decedute 33 persone, quattro in più del 2024. Sabato 11 gennaio un tragico incidente stradale si era verificato lungo la strada statale 693, nota anche come la strada a scorrimento veloce del Gargano (statale “dei Laghi di Lesina e Varano”).

Nei pressi di San Nicandro Garganico, in provincia di Foggia, Puglia. La vittima era stata un giovane di 23 anni, originario del napoletano, che aveva perso la vita nello scontro. Era alla guida dell’automobile coinvolta nell’incidente.

Nell’impatto, avvenuto frontalmente tra un tir e una Fiat Panda, anche l’autista del mezzo pesante era rimasto ferito. Quest’ultimo era stato trasportato d’urgenza all’ospedale di San Giovanni Rotondo per ricevere le cure necessarie.